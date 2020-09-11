Тарпищев: если бы не травма, Звонарёва могла быть первой в мире

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Веры Звонарёвой в парном разряде турнира серии Большого шлема US Open, одержанную в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд.

«Звонарёва молодец, она безотказно всегда играла в Кубке Федерации, она настоящий спортсмен. Если бы не травма, которая выбила её на три года, могла быть первой в мире. Возвращение же после травмы сравнимо с подвигом, я не знаю таких женщин, ввернувшихся на такой уровень после такого продолжительного времени. Так что позвоню, поздравлю — она большая молодец, у неё к тому же был день рождения на прошлой неделе», — приводит слова Тарпишева ТАСС.

Для 36-летней Звонарёвой это пятая победа на турнирах Большого шлема, две из которых она одержала в миксте, а остальные — в парном разряде.

Ранее Звонарёва ответила, будет ли она и дальше играть с Зигемунд в парном разряде.