Звонарёва ответила, будет ли она и дальше играть с Зигемунд в парном разряде
- Reuters
«Да, наверняка мы ещё выступим в паре в будущем», — заявила Звонарёва после финала.
Для 36-летней Звонарёвой это третья победа на турнирах Большого шлема в парном разряде. В 2006 году она выиграла US Open с француженкой Натали Деши, а в 2012-м — Australian Open с соотечественницей Светланой Кузнецовой.
32-летняя Зигемунд впервые победила на турнире Большого шлема в паре.
Ранее Звонарёва заявила, что снова выиграть US Open — это великолепное чувство.