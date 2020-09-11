Звонарёва ответила, будет ли она и дальше играть с Зигемунд в парном разряде

Россиянка Вера Звонарёва рассказала, планирует ли в дальнейшем выступать в парном разряде с немкой Лаурой Зигемунд, с которой они стали победительницами турнира серии Большого шлема — US Open.

«Да, наверняка мы ещё выступим в паре в будущем», — заявила Звонарёва после финала.

Для 36-летней Звонарёвой это третья победа на турнирах Большого шлема в парном разряде. В 2006 году она выиграла US Open с француженкой Натали Деши, а в 2012-м — Australian Open с соотечественницей Светланой Кузнецовой.

32-летняя Зигемунд впервые победила на турнире Большого шлема в паре.

Ранее Звонарёва заявила, что снова выиграть US Open — это великолепное чувство.