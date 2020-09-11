Звонарёва: снова выиграть US Open — великолепное чувство

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Россиянка Вера Звонарёва прокомментировала победу в парном разряде турнира серии Большого шлема US Open, одержанную в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд.
Звонарёва: снова выиграть US Open — великолепное чувство
  • Reuters

«Снова выиграть US Open — великолепное чувство. 14 лет назад я первый раз выиграла здесь титул, и эти две недели были просто великолепны. У наших соперниц ещё много побед впереди. Выражаю благодарность Лауре. Мы сошлись практически в последнюю минуту, но у нас всё очень здорово получилось. Мы хорошо провели вместе время, и у нас остались самые позитивные эмоции от совместной игры», — заявила Звонарёва после финала.

Она также поблагодарила всех, кто помогал ей готовиться к турниру.

«Большое спасибо членам моей команды из России и Швейцарии и всем тем, кто помог справиться с моими травмами», — добавила россиянка.

Для 36-летней Звонарёвой это третья победа на турнирах Большого шлема в парном разряде и вторая на US Open, который она уже выигрывала в 2006 году. В её активе также победа на Australian Open 2012 года в паре со Светланой Кузнецовой.

Ранее сообщалось, что Звонарёва в пятый раз стала победительницей турнира Большого шлема.

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