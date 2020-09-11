Звонарёва в пятый раз стала победительницей турнира Большого шлема

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Российская теннисистка Вера Звонарёва в пятый раз за карьеру стала победительницей турнира серии Большого шлема.
Звонарёва в пятый раз стала победительницей турнира Большого шлема
  • РИА Новости

Победа в парном разряде на US Open 2020 года в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд стала для 36-летней россиянки уже пятой в карьере на мейджорах.

В миксте она выиграла US Open в 2004 году в паре с американцем Бобом Брайаном, а в 2006 году победила на Уимблдоне в дуэте с израильтянином Энди Рамом.

В парном разряде Звонарёва стала чемпионкой US Open 2006 года в паре с француженкой Натали Деши, а в 2012 году выиграла Australian Open в дуэте с соотечественницей Светланой Кузнецовой.

При этом в одиночном разряде Звонарёва не побеждала на турнирах Большого шлема, дважды играв в финалах.

Ранее сообщалось, что Звонарёва и Зигемунд стали чемпионками US Open в парном разряде

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