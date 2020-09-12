Тарпищев назвал спортивным подвигом победу Звонарёвой на US Open
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«Звонарёва — молодец! Вера совершила спортивный подвиг: травма, операции, но она вернулась в элиту, выиграла турнир Большого шлема, сравнявшись по количеству побед с Шараповой. Просто молодчина», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
Для 36-летней Звонарёвой это пятая победа на турнирах Большого шлема, две из которых она одержала в миксте, а остальные — в парном разряде.
Ранее Андрей Чесноков назвал феноменальным результатом победу Звонарёвой.