Тарпищев назвал спортивным подвигом победу Звонарёвой на US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянки Веры Звонарёвой вместе с немкой Лаурой Зигемунд на турнире Большого шлема US Open в парном разряде.

«Звонарёва — молодец! Вера совершила спортивный подвиг: травма, операции, но она вернулась в элиту, выиграла турнир Большого шлема, сравнявшись по количеству побед с Шараповой. Просто молодчина», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Для 36-летней Звонарёвой это пятая победа на турнирах Большого шлема, две из которых она одержала в миксте, а остальные — в парном разряде.

Ранее Андрей Чесноков назвал феноменальным результатом победу Звонарёвой.