Тарпищев назвал спортивным подвигом победу Звонарёвой на US Open

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянки Веры Звонарёвой вместе с немкой Лаурой Зигемунд на турнире Большого шлема US Open в парном разряде.
Тарпищев назвал спортивным подвигом победу Звонарёвой на US Open
  • Reuters

«Звонарёва — молодец! Вера совершила спортивный подвиг: травма, операции, но она вернулась в элиту, выиграла турнир Большого шлема, сравнявшись по количеству побед с Шараповой. Просто молодчина», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Для 36-летней Звонарёвой это пятая победа на турнирах Большого шлема, две из которых она одержала в миксте, а остальные — в парном разряде.

Ранее Андрей Чесноков назвал феноменальным результатом победу Звонарёвой.

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