Чесноков о победе Звонарёвой на US Open: это феноменальный результат

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Бывшая первая ракетка России Андрей Чесноков прокомментировал победу Веры Звонарёвой в парном разряде турнира серии Большого шлема US Open, одержанную в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд.
Чесноков о победе Звонарёвой на US Open: это феноменальный результат
  • Reuters

«Это феноменальный результат. Я помню, как Звонарёва с Еленой Весниной на Уимблдонском турнире обыграли сестёр Уильямс. Это было нереально, на мой взгляд, это даже сложнее, чем выиграть любой турнир Большого шлема. Это говорит о том, что Вера может здорово играть в паре, она чувствует это и победила сегодня абсолютно заслуженно», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Для 36-летней Звонарёвой это пятая победа на турнирах Большого шлема, две из которых она одержала в миксте, а остальные — в парном разряде.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что, если бы не травма, Звонарёва могла быть первой в мире.

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