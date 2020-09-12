Тим: не имел бы шансов на победу, играя в ритме Медведева

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о своём плане на матч с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

«Осознавал: если буду играть в ритме Даниила, шансов не будет — он попросту не будет ошибаться. По этой причине всячески пытался сломать его игру подрезками, ударами с вращением и высоким отскоком. Таким был мой план», — приводит слова Тима пресс-служба турнира.

Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open со счётом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 2 часа 55 минут. В решающем матче турнира Тим сыграет с немцем Александром Зверевым.

Ранее Тим поделился ожиданиями от матча со Зверевым в финале US Open.