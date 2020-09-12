Шаг назад: Медведев уступил Тиму в полуфинале US Open

Даниил Медведев проиграл австрийцу Доминику Тиму в полуфинале Открытого чемпионата США, не сумев повторить прошлогодний выход в решающую стадию турнира. Поединок состоял из трёх партий, в двух из которых российский теннисист вёл с брейком и имел сетболы, однако оба раза он так и не реализовал своё преимущество в счёте. На ход матча повлиял и эпизод в первом сете, когда Медведеву не разрешили воспользоваться челленджем.

Даниил Медведев не смог повторить свой прошлогодний результат на Открытом чемпионате США. Российский теннисист уступил в полуфинале третьей ракетке мира Доминику Тиму из Австрии в трёх сетах, имея при этом все шансы если не одержать победу, то хотя бы навязать более упорную борьбу сопернику.

Фаворитом матча был именно Медведев, несмотря на то что в их личном противостоянии Тим вёл со счётом 2:1. За весь турнир россиянин не только не проиграл ни одного сета, но и отдал всего лишь три гейма на своей подаче из 68. При этом нельзя не отметить, что по-настоящему сильных конкурентов у третьего номера посева почти не было — кроме соотечественника Андрея Рублёва, все предыдущие соперники были заметно ниже классом.

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Полуфинал между Медведевым и Тимом начался практически с драмы. На брейк-пойнте австрийца в шестом гейме россиянин подал мяч, которым попал в аут по длине. Однако розыгрыш продолжился, и Тим отбил мяч в корт. Медведев же остановил его полёт ударом в сетку, чтобы потребовать челлендж и подать во второй раз.

Однако судья на вышке Дамьен Дюмусуа, обслуживавший прошлогодний матч Медведева с Фелисиано Лопесом, на котором у россиянина возник конфликт со зрителями, не позволил это сделать. Теннисист должен был просить повтор сразу после удара, который оказался под вопросом, и Медведеву засчитали проигранный гейм на своей подаче. Россиянин начал выражать недовольство принятым решением и даже перешёл на чужую половину корта, чтобы показать отметку от мяча. В ответ судья лишь сделал устное предупреждение, чем ещё сильнее вывел спортсмена из себя: он выдал гневную тираду, в которой назвал Дюмусуа «не очень умным» и саркастично извинился за выход за сетку.

Несмотря на то что даже Тим был не против челленджа, счёт в матче остался прежним и австриец повёл с брейком. Такой поворот событий сильно повлиял на психологическое состояние российского теннисиста. Он проиграл восемь следующих очков из девяти и отдал первый сет.

Во второй партии Медведев смог собраться и сразу же повести с брейком. Его подача заметно улучшилась, и количество точных ударов с первой попытки доходило до 90%. Так россиянин дошёл до подачи на сет, но именно в этот момент у него произошёл сбой, который принёс Тиму первый брейк-пойнт. Австриец его быстро реализовал и с боем сохранил подачу в следующем гейме, отыграв пять брейк-пойнтов теперь уже со стороны Медведева.

Судьба партии решалась на тай-брейке, и россиянин смог первым подобраться к сетболу, однако свой шанс не реализовал. Тим же воспользовался слишком лёгким ударом соперника в 15-м розыгрыше и довёл дело до конца. Повести со счётом 2:0 по сетам австрийцу не помешала даже травма голеностопного сустава, из-за которой он ненадолго вызывал врача на корт.

Медведев ещё ни разу в карьере не выходил победителем из такой ситуации. Более того, он даже никогда не выигрывал пятый сет на турнирах Большого шлема, что являлось обязательным условием, чтобы всё-таки остаться в турнирной сетке US Open. Тем не менее он продолжил борьбу и провёл третью партию почти так же, как и вторую. Россиянин снова рано повёл с брейком, долго удерживал нужный счёт и подал на сет.

Увы, но и результат в итоге оказался точно таким же, как часом ранее. Тим в нужный момент сделал обратный брейк, отыграв при этом сетбол, и навязал Медведеву второй тай-брейк. Россиянин сразу начал ошибаться, благодаря чему австриец повёл со счётом 5:1. Хотя Медведев успел приблизиться к сопернику, один из двух матчболов он не отыграл.

«Разочарован. Целых два брейка в сетах. Отдаю должное игре Доминика Тима. Спасибо US Open за последние три недели. Увидимся в следующем году. Надеюсь, вокруг будет ревущая толпа, которая меня любит. Я вернусь», — прокомментировал россиянин своё поражение в Twitter.

Тим стал первым представителем Австрии, дошедшим до финала US Open, и в четвёртый раз в карьере будет пытаться взять титул на турнире Большого шлема. Его соперником станет Александр Зверев, отыгравшийся со счёта 0:2 в пятисетовом поединке с Пабло Карреньо-Бустой. Для пятой ракетки мира из Германии это будет первый поединок за трофей на мейджорах.