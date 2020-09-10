Южный: Медведев тратил меньше сил на добычу очков и геймов в сравнении с Рублёвым

Бывший теннисист Михаил Южный прокомментировал итоги четвертьфинального матча Открытого чемпионата США между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым.

«Если брать первый сет, то там была равная игра, в которой более точно в ключевой момент сыграл Медведев. Я о тай-брейке, в котором Андрей не дожал. В начале второго сета чувствовалось, что именно это сыграло роль. Я бы не стал утверждать, что Рублёв проиграл матч именно в момент того тай-брейка. Если бы он завершил первый сет в свою пользу, была бы другая картина, но исходя из того, что я видел, — Андрею всё давалось тяжелее. Даниил тратил меньше сил на добычу очков и геймов», — цитирует Южного «Чемпионат».

В полуфинале турнира Медведев встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Ранее Медведев рассказал, завидует ли он причёске Рублёва.