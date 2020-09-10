Медведев рассказал, завидует ли он причёске Рублёва

Первая ракетка России Даниил Медведев ответил на вопрос, завидует ли он причёске своего соотечественника Андрея Рублёва.

«Правда ли, что единственная вещь, которой я завидую в отношении Рублёва, это его причёска? Я? Совсем нет. Мне нравятся мои волосы. Но и у него хорошие волосы. Это всё, что я могу сказать. Все мы разные. Я доволен своей причёской. Хотя у него тоже отличная», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Медведев победил Рублёва и вышел в полуфинал US Open.

Ранее Рублёв заявил, что расстроен проигрышем Медведеву в четвертьфинале US Open.