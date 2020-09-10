Медведев рассказал, завидует ли он причёске Рублёва

Короткая ссылка
Первая ракетка России Даниил Медведев ответил на вопрос, завидует ли он причёске своего соотечественника Андрея Рублёва.
Медведев рассказал, завидует ли он причёске Рублёва
  • Reuters

«Правда ли, что единственная вещь, которой я завидую в отношении Рублёва, это его причёска? Я? Совсем нет. Мне нравятся мои волосы. Но и у него хорошие волосы. Это всё, что я могу сказать. Все мы разные. Я доволен своей причёской. Хотя у него тоже отличная», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Медведев победил Рублёва и вышел в полуфинал US Open.

Ранее Рублёв заявил, что расстроен проигрышем Медведеву в четвертьфинале US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить