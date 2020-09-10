Рублёв о проигрыше Медведеву: конечно, я расстроен

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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от соотечественника Даниила Медведева в матче 1/4 финала турнира серии Большого шлема — US Open.
Рублёв о проигрыше Медведеву: конечно, я расстроен
  • Reuters

«Я злился после тай-брейка в первом сете. В этом и есть разница между мной и теннисистами топ-уровня. Они не показывают эмоций. У меня были хорошие шансы в первом сете. Я немного не попал при счете 6:5, но это часть игры. У Медведева отличная подача, он здорово её чувствует и может подавать в любом направлении. Я же в первых двух сетах подавал не так, как обычно. Конечно, я расстроен. Я выиграл несколько отличных матчей, дошел до четвертьфинала во второй раз в жизни. Теперь нужно извлечь уроки из этого и прибавить к следующим турнирам», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.

Рублёв уступил Медведеву в трёх сетах со счётом 6:7, 3:6, 6:7.

Ранее Медведев заявил, что матч с Рублёвым был для него очень тяжёлым.

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