Тим: Медведев может играть на топ-уровне

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Австрийский теннисист Доминик Тим поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в 1/2 финала Открытого чемпионата США.
Тим: Медведев может играть на топ-уровне
  • © Elena Leoni/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«По уровню Медведев очень близок к «Большой тройке». Он может играть на топ-уровне. Это будет очень и очень сложный поединок, но я с нетерпением жду его. Несмотря на отсутствие зрителей, это всё равно будет большой матч. Нас ждёт прекрасный полуфинал», — цитирует Тима Eurosport.

В «Большую тройку» входят многолетние лидеры мирового рейтинга швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. 

Ранее Южный заявил, что не считает матч Медведева с Тимом досрочным финалом US Open.

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