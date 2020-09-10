Тим: Медведев может играть на топ-уровне
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«По уровню Медведев очень близок к «Большой тройке». Он может играть на топ-уровне. Это будет очень и очень сложный поединок, но я с нетерпением жду его. Несмотря на отсутствие зрителей, это всё равно будет большой матч. Нас ждёт прекрасный полуфинал», — цитирует Тима Eurosport.
В «Большую тройку» входят многолетние лидеры мирового рейтинга швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.
Ранее Южный заявил, что не считает матч Медведева с Тимом досрочным финалом US Open.