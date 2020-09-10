Тим: Медведев может играть на топ-уровне

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в 1/2 финала Открытого чемпионата США.

«По уровню Медведев очень близок к «Большой тройке». Он может играть на топ-уровне. Это будет очень и очень сложный поединок, но я с нетерпением жду его. Несмотря на отсутствие зрителей, это всё равно будет большой матч. Нас ждёт прекрасный полуфинал», — цитирует Тима Eurosport.

В «Большую тройку» входят многолетние лидеры мирового рейтинга швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.

Ранее Южный заявил, что не считает матч Медведева с Тимом досрочным финалом US Open.