Метревели назвал матч Медведева с Тимом скрытым финалом US Open

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Известный комментатор и бывший теннисист Александр Метревели поделился ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата США по теннису между россиянином Даниилом Медведевым и австрийцем Домиником Тимом.
Метревели назвал матч Медведева с Тимом скрытым финалом US Open
  • Reuters

«Что касается матча Медведева с Тимом, в нём, скорее всего, решится, кто окажется победителем турнира. Я назову это скрытым финалом US Open. Зверев играет сейчас неважно и не на том уровне, как раньше. Тим и Медведев тоже не слишком хорошо играли перед US Open, но набрали форму. Сейчас их игра похожа на ту, которую они показывали в своих лучших матчах», — цитирует Метревели «Чемпионат».

Матч между Медведевым и Тимом за выход в финал US Open состоится 11 сентября.

Ранее сообщалось, что Михаил Южный не считает матч Медведева с Тимом досрочным финалом US Open.

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