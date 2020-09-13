Медведев оштрафован на $3 тысячи за поведение в полуфинале US Open

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Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован на $3 тыс. за поведение в первом сете полуфинального матча турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке с австрийцем Домиником Тимом.
Медведев оштрафован на $3 тысячи за поведение в полуфинале US Open
  • Reuters

Об этом рассказал журналист CNN Рави Убха в Twitter.

В первом сете у Медведева произошёл конфликт с судьями. При счёте 2:3 россиянин исполнил первую подачу и захотел воспользоваться видеопросмотром, полагая, что мяч попал в аут, но судья этого не увидел и отказал Медведеву, присудив очко Тиму, так как посчитал, что австриец принял подачу до того, как российский теннисист запросил «челлендж». 

Затем Медведев пошёл на другую половину корта, чтобы показать, куда попал мяч, но получил предупреждение от рефери. В итоге россиянин пошёл к супервайзеру и в эмоциональной форме начал выяснять, в чём он не прав.

Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open со счётом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 2 часа 55 минут. В решающем матче турнира Тим сыграет с немцем Александром Зверевым.

Ранее Андрей Чесноков прокомментировал спор Медведева с судьёй в полуфинале US Open. 

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