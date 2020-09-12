Зверев стал первым представителем Германии за 26 лет в финале US Open

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Александр Зверев из Германии пробился в финал Открытого чемпионата США по теннису.
Зверев стал первым представителем Германии за 26 лет в финале US Open
  • Reuters

В полуфинальном поединке он обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3. Матч продолжался 3 часа 23 минуты. Зверев сделал восемь брейков и 24 эйса, а также восемь раз ошибся при подаче. Он стал первым немцем за 26 лет, который сыграет в решающей схватке US Open. В 1994 году подобное удалось Михаэлю Штиху.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев проиграл австрийцу Доминику Тиму в другом полуфинале.

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