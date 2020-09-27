Французский старт: Рахимова и Александрова вышли во второй круг «Ролан Гаррос», пока Рублёв брал титул в Гамбурге

В первый день «Ролан Гаррос» состоялось пять матчей с участием российских теннисисток. Выход во второй круг оформили Екатерина Александрова и Камилла Рахимова. Закончили борьбу Маргарита Гаспарян, Анна Калинская и Анна Блинкова. Андрей Рублёв в это же время завоевал титул на грунтовом турнире в Гамбурге, благодаря чему сможет считаться одним из фаворитов мужской сетки Открытого чемпионата Франции.

Несостоявшееся российское дерби

Четырём из пяти россиянок, чьи матчи первого круга выпали на воскресенье, 27 сентября, приходилось выступать в непростых условиях. В Париже моросил мелкий дождь, а температура держалась около отметки +10 °C. Играть на скользком грунте было крайне сложно, и белоруска Виктория Азаренко даже отказалась продолжать матч, пока погода не станет лучше.

Одной из первых выход во второй круг оформила Екатерина Александрова. Посеянная под 27-м номером теннисистка обыграла австралийку Мэддисон Инглис, занимающую 124-е место в мировом рейтинге. Первая ракетка России одержала победу со счётом 6:3, 6:3. Она совершила шесть брейков, уступив свою подачу три раза. Затратив на победу меньше полутора часов, Александрова отправилась отдыхать и ждать свою соперницу, которой могла стать соотечественница Анна Блинкова.

Однако 58-й ракетке мира не удалось повторить свой прошлогодний выход в третий круг. Блинкова встречалась с другой представительницей Австралии — Астрой Шармой. Россиянка уступила уже в первой партии (3:6), взяла вторую (6:2), но проиграла в решающей (5:7). Её соперница, известная больше по выступлениям в парном разряде, во второй раз за карьеру выиграла матч на турнире Большого шлема.

Дебют Рахимовой во втором круге

Нынешний «Ролан Гаррос» открыл новое имя в российском женском теннисе. 19-летняя Камилла Рахимова смогла не только пройти квалификацию, но и пробиться во второй круг. Уроженка Екатеринбурга вывела из борьбы американку Шелби Роджерс, которая совсем недавно играла в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Матч между ними продолжался чуть больше часа. Рахимова легко выиграла первый сет, отдав сопернице всего два гейма. Во втором Роджерс ничего не поменяла в своей игре, чтобы оказать сопротивление, и уступила партию со счётом 3:6. Теперь молодой россиянке предстоит встретиться с ещё более серьёзной соперницей — 24-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции. Она, в свою очередь, обыграла австралийку Айлу Томлянович, тоже отдав всего пять геймов.

Вылет Гаспарян и Калинской

Ещё одной российской теннисисткой, которой пришлось долго ждать начала своего матча, была Маргарита Гаспарян. Ей предстояло встретиться с посеянной под 16-м номером Элисе Мертенс из Бельгии. Девушки уже играли друг с другом во втором круге Australian Open в 2019 году, и тогда сильнее оказалась более титулованная соперница россиянки.

В этот раз верх взяла тоже Мертенс, хотя обе теннисистки показали почти равную статистику активно выигранных розыгрышей. У них даже совпало количество брейк-пойнтов, однако Мертенс реализовала их в семи случаях из десяти, а Гаспарян — только в четырёх. Это и стало залогом победы бельгийской теннисистки со счётом 6:2, 6:3. Дальше она встретится с ветераном женского тенниса Кайей Канепи из Эстонии.

Последней из россиянок в борьбу в воскресенье, 27 сентября, вступила Анна Калинская. Её соперницей была канадка Эжени Бушар. Полуфиналистка «Ролан Гаррос» 2014 года попала в основную сетку благодаря уайлд-кард, но недооценивать форму 168-й ракетки мира было никак нельзя. В сентябре Бушар дошла до финала грунтового турнира в Стамбуле, обыграв в числе прочих Светлану Кузнецову.

У Калинской в матче первого круга совсем не ладилась подача — она допустила семь двойных ошибок. Бушар не преминула воспользоваться промахами россиянки, чтобы закончить матч в свою пользу за два сета — 6:4, 6:4.

Победная репетиция Рублёва

В первый день «Ролан Гаррос» Андрей Рублёв находился не в Париже и даже не во Франции. Пока большинство теннисистов проводили матчи первого круга на грунтовом мейджоре, россиянин играл с греком Стефаносом Циципасом в финале турнира ATP 500 в Гамбурге. Рублёв одержал победу в трёх сетах и добыл пятый и самый престижный на данный момент титул в карьере.

Все свои прежние победы Рублёв одерживал на менее статусных турнирах ATP 250. Подняться на ступеньку выше он мог бы в том же Гамбурге год назад, но тогда в финале уступил грузину Николозу Басилашвили. В этом сезоне турнир в немецком портовом городе превратился в репетицию «Ролан Гаррос».

На пути к финалу 22-летний россиянин обыграл американцев Тенниса Сандгрена и Томми Пола, сильного испанца Роберто Баутиста-Агута и норвежца Каспера Рууда. Чтобы завоевать третий титул за год, Рублёву оставалось преодолеть сопротивление шестой ракетки мира Циципаса.

Он взял первый сет, но во втором греку удалось отыграться, после чего в третьем он повёл с брейком и мог подавать на матч при счёте 5:4 в свою пользу. Но тут игра Циципаса внезапно развалилась, он стал совершать слишком много ошибок, которыми Рублёв сразу же воспользовался, выиграв три гейма подряд. В Париж россиянин поедет в статусе 12-й ракетки мира. 29 сентября Рублёв встретится с американцем Сэмом Куэрри.