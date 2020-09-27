Касаткина заявила, что с нетерпением ждёт своего первого матча на «Ролан Гаррос»
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- РИА Новости
«Здорова и готова. Не могу дождаться своего первого матча на «Ролан Гаррос», — написала Касаткина в своём Instagram.
23-летняя теннисистка из-за повреждения была вынуждена сняться с турнира ATP в Риме по ходу матча третьего круга с Викторией Азаренко из Белоруссии.
Первой соперницей Касаткиной на «Ролан Гаррос» станет француженка Армони Тан.
Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что победа Андрея Рублёва в Гамбурге внушает оптимизм перед «Ролан Гаррос».