Касаткина заявила, что с нетерпением ждёт своего первого матча на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что с нетерпением ждёт своего старта на турнире серии Большого шлема «Ролан Гаррос».

«Здорова и готова. Не могу дождаться своего первого матча на «Ролан Гаррос», — написала Касаткина в своём Instagram.

23-летняя теннисистка из-за повреждения была вынуждена сняться с турнира ATP в Риме по ходу матча третьего круга с Викторией Азаренко из Белоруссии.

Первой соперницей Касаткиной на «Ролан Гаррос» станет француженка Армони Тан.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что победа Андрея Рублёва в Гамбурге внушает оптимизм перед «Ролан Гаррос».