Тарпищев заявил, что победа Рублёва в Гамбурге внушает оптимизм перед «Ролан Гаррос»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублёва над греком Стефаносом Циципасом в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Гамбурге.
Тарпищев заявил, что победа Рублёва в Гамбурге внушает оптимизм перед «Ролан Гаррос»
  • Reuters

«Играл первый сет прекрасно, лучше и мощнее соперника. Если же в общем судить, то Циципас был искуснее, но Рублёв интенсивнее, и физически он был лучше, и была присущая ему спортивная злость. От всей души поздравляем. Внушает оптимизм перед «Ролан Гаррос», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Для Рублёва титул на турнире в Гамбурге стал третьим в нынешнем сезоне и пятым за карьеру на турнирах ATP в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что Рублёв победил Циципаса и выиграл турнир ATP в Гамбурге.

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