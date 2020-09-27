Тарпищев заявил, что победа Рублёва в Гамбурге внушает оптимизм перед «Ролан Гаррос»
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«Играл первый сет прекрасно, лучше и мощнее соперника. Если же в общем судить, то Циципас был искуснее, но Рублёв интенсивнее, и физически он был лучше, и была присущая ему спортивная злость. От всей души поздравляем. Внушает оптимизм перед «Ролан Гаррос», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Для Рублёва титул на турнире в Гамбурге стал третьим в нынешнем сезоне и пятым за карьеру на турнирах ATP в одиночном разряде.
Ранее сообщалось, что Рублёв победил Циципаса и выиграл турнир ATP в Гамбурге.