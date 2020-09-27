Рублёв победил Циципаса и выиграл турнир ATP в Гамбурге
Россиянин Андрей Рублёв взял верх над греком Стефаносом Циципасом в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Гамбурге.
- Reuters
Встреча продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу 14-й ракетки мира.
Таким образом, Рублёв выиграл третий титул в этом сезоне.
Ранее Маргарита Гаспарян потерпела поражение от Элисе Мертенс в первом круге «Ролан Гаррос».
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