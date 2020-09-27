Рублёв: это потрясающее чувство — выиграть титул ATP 500

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Вторая ракетка России Андрей Рублёв прокомментировал свою победу над греком Стефаносом Циципасом в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гамбурге.
Рублёв: это потрясающее чувство — выиграть титул ATP 500
  • Reuters

«Это потрясающее чувство — выиграть титул ATP 500. Понял, что выиграл, только тогда, когда сказали, что у Циципаса двойная ошибка… Через несколько секунд я начал понимать, что всё закончено и я выиграл. Это потрясающее чувство. Я счастлив», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Он отметил, что выходил на финальный матч без страха.

«Матч получился потрясающим. В третьем сете он дважды вёл с брейком. Мне немного повезло при счёте 5:4… и я вернулся. Думаю, дело немного в психологии. Возможно, Стефанос был слегка разочарован, что не смог подать на матч, а затем всё случилось очень быстро — и я выиграл», — добавил россиянин.

Для Рублёва титул на турнире в Гамбурге стал третьим в нынешнем сезоне и пятым в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что победа Рублёва в Гамбурге внушает оптимизм перед «Ролан Гаррос».

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