51 невынужденная ошибка и сломанная ракетка: Медведев проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев уступил венгру Мартону Фучовичу в первом круге «Ролан Гаррос» и завершил выступление на турнире. Это поражение в стартовом матче Открытого чемпионата Франции по теннису стало для россиянина четвёртым подряд. При этом он допустил 51 невынужденную ошибку, а во втором сете сломал ракетку, за что получил штрафное очко. В свою очередь, Анастасия Павлюченкова обыграла Светлану Кузнецову в российском дерби, а Карен Хачанов не оставил шансов Камилу Майхжаку.

Грунтовое проклятие Медведева

Пятая ракетка мира Даниил Медведев завершил борьбу уже в первом круге «Ролан Гарроса». Россиянин в четырёх сетах уступил венгру Мартону Фучовичу, которого ранее обыгрывал на турнирах в Монте-Карло и Софии.

Это поражение на грунте стало для отечественного спортсмена шестым подряд. На этом покрытии он не выиграл ни одного матча с апреля 2019-го, когда одолел японца Кея Нисикори в полуфинале соревнований в Барселоне.

На этот раз Медведев совершал слишком много помарок (51 невынужденная ошибка) в ключевые моменты матча, что и предопределило исход встречи. Особенно часто Даниил ошибался на собственной подаче. Он реализовал пять брейк-пойнтов при шести у соперника. Первый брейк Фучович сделал в концовке стартового сета при счёте 4:4. Выйдя вперёд, венгр легко довёл дело до победы — 6:4.

Во второй партии соперники начали буквально дарить друг другу свои подачи. Фучович уже на старте сделал два брейка, но Медведев сумел отыграться — 3:3. В результате судьба сета решилась на тай-брейке, где венгр оказался сильнее (7:3). Причём решающее очко Мартон заработал благодаря штрафному баллу, начисленному после того, как россиянин со злости сломал ракетку.

Однако негативные эмоции помогли Медведеву прийти в себя. В третьей партии он смотрелся гораздо сильнее оппонента и действовал максимально уверенно. Как итог — 6:2.

Казалось, такой же теннис Даниил продолжит демонстрировать и в четвёртом сете, но этого не произошло. Россиянин вновь начал допускать большое количество ошибок и сходу позволил Фучовичу сделать бейк.

Когда же Мартон взял ещё одну подачу пятой ракетки мира при счёте 4:1, судьба противостояния была предрешена. Мартон спокойно довёл дело до победы и вышел во второй круг, где встретится с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом.

Победа Кузнецовой в российском дерби

Уже в первом круге Открытого чемпионата Франции жребий свёл россиянок Светлану Кузнецову и Анастасию Павлюченкову. Встреча прошла в непростых условиях: в последнее время в Париже установилась прохладная погода, на что уже жаловались некоторые теннисисты.

Вторая и третья ракетки России приехали в парижский «пузырь» после поражений на ранних стадиях «разогревочных» турниров: Светлана уступила в Риме, а Анастасия — в Страсбурге.

Судя по публикациям спортсменок в Instagram, они подошли «Ролан Гарросу» в разном настроении. Так, Павлюченкова сообщила подписчикам, что нравится сама себе в защитной маске. А Кузнецова, напротив, дала понять, что её тяготит связанная с пандемией ситуация.

«Сижу и жду окончания COVID-19, мечтаю жить без маски и страха», — призналась она.

Возможно, эмоции сказались и на игре россиянок. Павлюченкова довольно легко победила в первом сете со счётом 6:1, хотя во втором Кузнецова взяла не менее убедительный реванш — 6:2. В третьей партии, впрочем, серьёзной борьбы снова не получилось — 6:1 в пользу Анастасии. Матч продолжался 1 час 34 минуты.

Кузнецова один раз подала навылет при трёх двойных ошибках и сделала четыре брейка. Показатели Павлюченковой — два эйса, три двойных и семь реализованных брейк-пойнтов. Тем не менее, счёт в их личном противостоянии по-прежнему в пользу Светланы — 6:4.

«Рада, что обыграла Кузнецову. Конечно, россиянкам противостоять сложнее, особенно если это мои друзья. Света хороша на грунте, но в первом и третьем сетах я показала себя как надо. Здорово, что смогла перехватить инициативу. Дальше нужно прибавлять, ведь этого уровня недостаточно», — резюмировала победительница.

Во втором круге Павлюченкова встретится с чешкой Катержиной Синяковой.

Поражение 20-летней Грачёвой от Свитолиной

20-летней представительнице России Варваре Грачёвой очень не повезло с соперницей по стартовому раунду. При этом она выглядела весьма достойно в матче против третьей сеяной «Ролан Гаррос» украинки Элины Свитолиной. Россиянке удалось навязать упорную борьбу в первой партии. Варвара отыгралась со счёта 0:4, но всё же уступила на тай-брейке — 2:7.

Во втором сете россиянка вела 4:2, а в седьмом гейме имела пять попыток взять подачу Свитолиной. И всё же удача оказалась на стороне опытной украинки, которая довела дело до победы — 6:4. Тем не менее, Грачёва может занести эту встречу себе в актив. Она продержалась на турнире дольше Кузнецовой — 1 час 37 минут.

Трёхкратный триумфатор парижских соревнований Серена Уильямс не избежала проблем в поединке с соотечественницей Кристи Ан, занимающей 102-ю строчку в мировом рейтинге. Она дважды уступала по ходу первого сета, но мощно провела тай-брейк — 7:2. Во второй партии подуставшая Ан уже ничего не смогла противопоставить грозной оппонентке и не смогла взять ни одного гейма — 0:6.

3x champion @serenawilliams survives a tricky test to reach the second round of #RolandGarros.



Defeats Ahn 7-6(2) 6-0. pic.twitter.com/vW2eXQ3U8z — Roland-Garros (@rolandgarros) September 28, 2020

Во втором круге титулованной американке предстоит сразиться с куда более опасной Цветаной Пиронковой из Болгарии. По мнению Уильямс, их матч получится долгим и будет изобиловать затяжными розыгрышами.

Неожиданно завершился матч между чешкой Маркетой Вондроушовой и полячкой Игой Швентек. Финалистка прошлогоднего «Ролан Гарроса» завершила своё выступление в одиночном разряде уже через 63 минуты после старта — 1:6, 2:6.

«Не знаю, что я могла сделать лучше. Мне кажется, в этом поединке моя соперница была слишком хороша. Она не оставила мне никаких шансов», — прокомментировала Вондроушова свою осечку.

Уверенный старт Хачанова

В мужской сетке успех праздновал Карен Хачанов. Один из лучших теннисистов России убедительно разобрался с 100-м номером рейтинга ATP Камилом Майхжаком из Польши — 7:6 (7:3), 6:3, 6:3. Оба допустили по две двойные ошибки, россиянин при этом сделал шесть эйсов против восьми у противника. Матч продолжался 1 час 56 минут. Во втором круге Хачанова ждёт чех Иржи Веселы.

Действующий чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль начал защиту титула с победы над белорусом Егором Герасимовым. Это была первая встреча соперников. Чтобы пройти в следующий раунд, испанцу понадобилось 2 часа 5 минут (6:4, 6:4, 6:2).

На пресс-конференции Надаль не смог обойти погодную тему. По его словам, таких грунтовых турниров в его карьере ещё не было, ведь играть пришлось при десяти градусах тепла. Как подчеркнул второй номер посева, такие условия ему не подходят, хотя он не жалуется.

«Очень странный турнир, совершенно не то, к чему мы привыкли. Но, разумеется, от этого он не теряет в цене. В любом случае я буду выкладываться на полную. Рад, что смог выйти во второй круг. Сейчас нужно вернуться в отель, отдохнуть, потренироваться и готовиться к следующему матчу», — сказал Надаль.

В следующем круге он сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.