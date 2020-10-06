СМИ: Прокуратура возбудила дело о возможном договорном матче на «Ролан Гаррос» с участием россиянки

Французская прокуратура начала расследование относительно возможного договорного матча с участием российской теннисистки Яны Сизиковой на «Ролан Гаррос».

Об этом сообщает Reuters. По информации источника, прокуратура уже начала вести следственные мероприятия.

Расследование проводится в отношении матча первого круга «Ролан Гаррос» в женском парном разряде, в котором россиянка Яна Сизикова и американка Мэдисон Бренгл уступили румынскому дуэту Патриции Марии Циг и Андреа Миту (6:7, 4:6).

При счёте 7:6, 2:2 Сизикова допустила две двойные ошибки, проиграв подачу. В букмекерских конторах зафиксировали аномальное количество ставок на несколько сотен тысяч евро на проигрыш этой подачи Сизиковой.

Ранее сообщалось, что известно о возможном участии Сизиковой в договорном матче на «Ролан Гаррос».