СМИ: Прокуратура возбудила дело о возможном договорном матче на «Ролан Гаррос» с участием россиянки
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Об этом сообщает Reuters. По информации источника, прокуратура уже начала вести следственные мероприятия.
Расследование проводится в отношении матча первого круга «Ролан Гаррос» в женском парном разряде, в котором россиянка Яна Сизикова и американка Мэдисон Бренгл уступили румынскому дуэту Патриции Марии Циг и Андреа Миту (6:7, 4:6).
При счёте 7:6, 2:2 Сизикова допустила две двойные ошибки, проиграв подачу. В букмекерских конторах зафиксировали аномальное количество ставок на несколько сотен тысяч евро на проигрыш этой подачи Сизиковой.
Ранее сообщалось, что известно о возможном участии Сизиковой в договорном матче на «Ролан Гаррос».