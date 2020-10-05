Подозрительные двойные ошибки: что известно о возможном участии Сизиковой в договорном матче на «Ролан Гаррос»

Немецкие СМИ сообщили о начале расследования в отношении российской теннисистки Яны Сизиковой, которая подозревается в участии в договорном матче на «Ролан Гаррос» — 2020. Поводом послужили высокие ставки на один из геймов парной встречи первого круга. Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отметил, что, пока нет официальных документов, рано делать какие-либо выводы.

В Федерации тенниса России (ФТР) прокомментировали информацию о том, что российская теннисистка Яна Сизикова подозревается в участии в договорном матче на «Ролан Гаррос», который проходит в эти дни в Париже. По словам вице-президента Алексея Селиваненко, как правило, международные организации жёстко реагируют на подобные случаи, однако пока рано делать конкретные выводы.

«До тех пор пока нет официальных документов, комментировать что-либо рано. В теннисе принята политика абсолютной нетерпимости к случаям, о подозрении на которые идёт речь. Система отслеживает объём ставок. Если объём ставок начинает значительным образом отличаться от среднестатистического, система передаёт некий сигнал. И люди, которые этим занимаются, начинают смотреть, что конкретно происходит», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».

Сизикова принимала участие в парном турнире на «Ролан Гаррос» вместе с американкой Мэдисон Бренгл. В первом круге они встречались с румынским дуэтом Кристина-Андрея Миту — Патрича-Мария Циг и уступили со счётом 7:6, 6:4. Однако сомнения в честности результата вызвал один эпизод.

При счёте 2:2 во втором сете россиянка вышла подавать на корт. Она совершила двойную ошибку, после чего соперницы выиграли ещё два розыгрыша и заработали тройной брейк-поинт. Сизикова вновь не смогла подать двумя мячами, и гейм остался за румынками.

Казалось бы обычная ситуация вызвала подозрения у букмекерских контор, о чём сообщил итальянский журналист Стефано Берлинчиони.

«Несколько источников сообщили мне, что многие букмекеры выступили с предупреждениями об аномальных ставках относительно матча Сизиковой и Бренгл в рамках турнира «Ролан Гаррос». Ставки делались на то, что во втором сете, пятом гейме Сизикова проиграет на подаче. Она проиграла под ноль», — написал он.

I was told by several sources that many bookmakers issued alerts for abnormal betting in Sizikova/Brengle match at Roland Garros, Set 2 Game 5, Sizikova on serve to get broken. She got broken to love. This is the video of the game (thanks to @UnArdeal for finding the video). pic.twitter.com/OPSO6hBjJj — Stefano Berlincioni (@Carretero77) October 1, 2020

Спустя несколько дней немецкие СМИ сообщили, что в отношении Сизиковой начато расследование. По их информации, на поражение российско-американской пары в конкретном гейме были поставлены подозрительно большие суммы денег, которые доходили до нескольких сотен тысяч евро, что было расценено как подозрительный показатель.

Также сообщается, что делом уже занимаются правоохранительные службы Франции, которые традиционно привлекаются к расследованию договорных матчей в теннисе, а также антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU). Им предстоит выяснить степень участия Сизиковой в махинации.

При этом в самих ведомствах пока никак не прокомментировали данную информацию. Кроме того, неизвестно, попали ли под подозрение другие участницы матча или речь идёт исключительно о россиянке.

25-летняя Сизикова не была заявлена в одиночном разряде, поэтому после поражения покинула турнир. В настоящий момент она является 652-й ракеткой мира. В её активе три победы на турнирах ITF. При этом больших успехов спортсменка добилась именно в парном разряде. Здесь она занимает 89-ю строчку рейтинга, имея в активе одну победу на турнире WTA в Лозанне, одержанную ей в 2019 году вместе с соотечественницей Анастасией Потаповой, и 43 титула ITF.

О санкциях в отношении теннисистки можно будет говорить лишь тогда, когда будет доказана её вина. Однако стоит отметить, что международные теннисные власти действительно со всей серьёзностью относятся к проблеме договорных матчей. Многолетние расследования проводятся усилиями TIU, национальных правоохранительных органов и даже Интерпола. Нередко они выявляют целые преступные сети, в которые оказываются вовлечены игроки.

Чаще всего коррупционные скандалы касаются менее престижных турниров, а их участниками становятся теннисисты с низким рейтингом. Это объясняется крайне небольшими призовыми на подобном уровне. Однако и здесь бывают исключения.

Так, одно из самых громких дел последнего времени было завершено в январе нынешнего года. Бывшая 69-я ракетка мира Жоау Соуза получил пожизненную дисквалификацию, а также штраф в размере $200 тыс. за нарушение антикоррупционных правил и участие в нескольких договорных матчах с 2015 по 2019 год. Турниры, проходившие в Бразилии, Мексике, США и Чехии относились к категориям «челленджер» и «фьючерс».

В июне 2019-го под подозрение попал четырёхкратный четвертьфиналист турниров Большого шлема испанец Фелисиано Лопес. Предполагалось, что он стал участником договорного матча на Уимблдоне — 2017. В марте 2019-го было начато расследование в отношении его соотечественника Марка Лопеса, олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро в паре с Рафаэлем Надалем.