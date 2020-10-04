Кудерметова и Шуай не сумели выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

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Россиянка Вероника Кудерметова и китаянка Чжан Шуай потерпели поражение от американок Софьи Кенин и Бетани Маттек-Сэндс в матче третьего круга парного разряда турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
Кудерметова и Шуай не сумели выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде
  • РИА Новости

Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:4 в пользу американского дуэта.

В четвертьфинале Кенин и Маттен-Сэндс сыграют с победительницами противостояния словачки Виктории Кужмовой и чешки Кристины Плишковой с чешскими теннисистками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.

Ранее появилась информация, что россиянку Яну Сизикову подозревают в договорном матче в парном разряде на «Ролан Гаррос».

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