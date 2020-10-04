СМИ: Российскую теннисистку Сизикову подозревают в договорном матче на «Ролан Гаррос»
- Reuters
Как сообщает WELT, внимание правохоранителей привлекли ставки на матч в котором Сизикова и американка Мэдисон Бренгл проиграли румынскому дуэту Патриция Мария Циг — Кристина-Андрея Миту со счётом 6:7, 4:6.
Отмечается, что ставки были сделаны на то, что Сизикова и Бренгл отдадут соперницам пятый гейм второй партии — в нём Сизикова подавала и допустила две двойные ошибки, они с Бренгл проиграли гейм под ноль.
Отмечается, что расследование должно прояснить, в какой степени теннисистки были вовлечены в предполагаемую манипуляцию.
Ранее сообщалось, что теннисного судью отстранили за сокрытие попытки вовлечь его в коррупционную схему.