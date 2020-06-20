Теннисного судью отстранили за сокрытие попытки вовлечь его в коррупционную схему
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба антикоррупционной организация Tennis Integrity Unit (TIU), 40-летний судья признан виновным в том, что не передал информацию о двух попытках вовлечь его в коррупционную схему с целью манипулирования результатами матчей в 2018 году.
Отмечается, что Гонсалес не в полной мере сотрудничал с TIU в ходе расследования.
Срок его отстранения отсчитывается с 18 июня. Кроме того, венесуэлец был оштрафован на $5 тыс., но заплатит всего $1 тыс., если не нарушит в будущем антикоррупционных правил.
Ранее сообщалось, что линейных судей на US Open частично заменит система HawkEye Live.