Теннисного судью отстранили за сокрытие попытки вовлечь его в коррупционную схему

Короткая ссылка
Венесуэльский теннисный судья Армандо Альфонсо Беларди Гонсалес, работавший на матчах Открытого чемпионата США, отстранён на два года и шесть месяцев за то, что не сообщил о предложении стать участником коррупционной схемы.
Теннисного судью отстранили за сокрытие попытки вовлечь его в коррупционную схему
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба антикоррупционной организация Tennis Integrity Unit (TIU), 40-летний судья признан виновным в том, что не передал информацию о двух попытках вовлечь его в коррупционную схему с целью манипулирования результатами матчей в 2018 году.

Отмечается, что Гонсалес не в полной мере сотрудничал с TIU в ходе расследования.

Срок его отстранения отсчитывается с 18 июня. Кроме того, венесуэлец был оштрафован на $5 тыс., но заплатит всего $1 тыс., если не нарушит в будущем антикоррупционных правил.

Ранее сообщалось, что линейных судей на US Open частично заменит система HawkEye Live.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить