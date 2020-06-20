Теннисного судью отстранили за сокрытие попытки вовлечь его в коррупционную схему

Венесуэльский теннисный судья Армандо Альфонсо Беларди Гонсалес, работавший на матчах Открытого чемпионата США, отстранён на два года и шесть месяцев за то, что не сообщил о предложении стать участником коррупционной схемы.

Как сообщает пресс-служба антикоррупционной организация Tennis Integrity Unit (TIU), 40-летний судья признан виновным в том, что не передал информацию о двух попытках вовлечь его в коррупционную схему с целью манипулирования результатами матчей в 2018 году.

Отмечается, что Гонсалес не в полной мере сотрудничал с TIU в ходе расследования.

Срок его отстранения отсчитывается с 18 июня. Кроме того, венесуэлец был оштрафован на $5 тыс., но заплатит всего $1 тыс., если не нарушит в будущем антикоррупционных правил.

Ранее сообщалось, что линейных судей на US Open частично заменит система HawkEye Live.