Линейных судей на US Open частично заменит система HawkEye Live

Линейных судей на теннисном турнире Большого шлема US Open частично заменит электронная система HawkEye Live.

Об этом организаторы турнира заявили на пресс-конференции.

При этом отмечается, что линейные судьи в полном составе по-прежнему будут работать на центральных кортах имени Артура Эша и Луи Армстронга. На остальных кортах их количество сократится до трёх человек.

Ожидается, что US Open пройдёт с 31 августа по 13 сентября. Предполагается, что на арену не будут допущены болельщики и журналисты. Спортсменам разрешат прибыть на турнир только с одним человеком в команде, а физиотерапевты, массажисты и другой персонал будут предоставлены организаторами турнира.

Ранее Андрей Рублёв заявил, что готов выступить на US Open даже с самыми жёсткими ограничениями.