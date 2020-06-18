Линейных судей на US Open частично заменит система HawkEye Live

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Линейных судей на теннисном турнире Большого шлема US Open частично заменит электронная система HawkEye Live.
Линейных судей на US Open частично заменит система HawkEye Live
  • Gettyimages.ru
  • © Julian Finney

Об этом организаторы турнира заявили на пресс-конференции.

При этом отмечается, что линейные судьи в полном составе по-прежнему будут работать на центральных кортах имени Артура Эша и Луи Армстронга. На остальных кортах их количество сократится до трёх человек.

Ожидается, что US Open пройдёт с 31 августа по 13 сентября. Предполагается, что на арену не будут допущены болельщики и журналисты. Спортсменам разрешат прибыть на турнир только с одним человеком в команде, а физиотерапевты, массажисты и другой персонал будут предоставлены организаторами турнира.

Ранее Андрей Рублёв заявил, что готов выступить на US Open даже с самыми жёсткими ограничениями.

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