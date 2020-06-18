Рублёв заявил, что готов выступить на US Open даже с самыми жёсткими ограничениями

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Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением об ограничениях, которые будут введены на турнире Большого шлема US Open из-за коронавируса.
Рублёв заявил, что готов выступить на US Open даже с самыми жёсткими ограничениями
  • Reuters

«Многим игрокам не нравились ограничения, но я не знаю, какие именно: меня на звонке АТР с игроками не было. Многим не нравилось, что двухнедельный карантин, на турнир может приехать только один человек из команды и то, что ты живёшь в отеле и никуда не можешь выходить», — заявил Рублёв в подкасте Sportcast. 

По словам теннисиста, он пока хочет дождаться официальной и окончательной версии ограничений, так как до турнира ещё более двух месяцев.

«Если они сделают, чтобы всем было более-менее комфортно и безопасно, то всё реально — другие виды спорта тоже постепенно возвращаются. Но даже если сделают самые жёсткие ограничения, я всё равно поеду», — сказал Рублёв.

Ожидается, что US Open пройдёт с 31 августа по 13 сентября. Турниры серий ATP и WTA, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса, возобновятся в августе.

Ранее сообщалось, что «Ролан Гаррос» — 2020 пройдёт со зрителями.

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