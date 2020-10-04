Федерер и Серена Уильямс подтвердили участие в Australian Open — 2021
- Reuters
«Роджер Федерер этим утром подтвердил, что он будет здесь. Серена Уильямс тоже сыграет, она попытается повторить рекорд Маргарет Корт», — приводит The Age слова исполнительного директора Tennis Australia Крейга Тили.
Australian Open пройдёт с 18 по 31 января 2021 года. Действующими чемпионами турниров являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
Ранее сообщалось, что Джокович вышел на второе место в истории по числу побед на «Ролан Гаррос».