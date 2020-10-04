В ФТР прокомментировали информацию о возможном участии россиянки в договорном матче

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал информацию о возможном участии российской теннисистки Яны Сизиковой в договорном матче на турнире серии Большого шлема «Ролан Гаррос» в парном разряде.

«Пока нет официальных документов, комментировать что-либо рано. В теннисе принята политика абсолютной нетерпимости к случаям, о подозрении на которые идёт речь. Система отслеживает объём ставок. Если объём ставок начинает значительным образом отличаться от среднестатистического, система передаёт некий сигнал. И люди, которые этим занимаются, начинают смотреть, что конкретно происходит», — приводит слова Селиваненко «Чемпионат».

25-летняя Сизикова занимает 652-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде и 89-е — в парном.

Ранее появилась информация, что Сизикову подозревают в договорном матче на «Ролан Гаррос».