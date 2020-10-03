Уход с корта Азаренко, конфликт Хачанова с Кирьосом и иск Вердаско: что обсуждали на первой неделе «Ролан Гаррос»

Белоруска Виктория Азаренко отказалась продолжать матч первого круга «Ролан Гаррос» с Данкой Ковинич из-за дождя, а итальянка Сара Эррани обвинила соперницу в симуляции. Британец Даниэль Эванс едва не подрался с нидерландским теннисистом Матве Мидделкопом, а россиянин Карен Хачанов вступил в конфликт с австралийцем Ником Кирьосом из-за высказывания шестикратного победителя турниров Большого шлема Матса Виландера. Немку Лауру Зигемунд обвинили во лжи, а испанец Фернандо Вердаско пригрозил иском организаторам. О событиях первой недели French Open — в материале RT.

Стартовая неделя Открытого чемпионата Франции по теннису оказалась насыщенной — поражали не только неожиданные результаты, но и неоднозначные эпизоды. К традиционным судейским скандалам и обсуждению метеоусловий прибавились разбирательства в социальных сетях и даже потасовки на корте.

С первых же дней турнира стало понятно, что в нынешнем году погода не благоволит участникам «Ролан Гаррос», из-за пандемии коронавируса перенесённого с конца мая на начало октября. Температура порой опускалась до +10 °C, дул сильный ветер и шёл дождь. Это не только создавало дискомфорт для спортсменов, рисковавших простудиться, но и влияло на качество грунтовых кортов, не оборудованных крышей.

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Теннисисты то и дело жаловались на погоду, признаваясь, что не смогли из-за неё продемонстрировать всё, на что способны. А восходящая звезда американского тенниса Кори Гауфф вспомнила, что последний раз сталкивалась с подобными условиями шесть лет назад.

«Тогда я выступала на небольших турнирах в штате Джорджия, которые проходили зимой. Мы все носили длинную форму и пользовались карманными грелками, которые держали в руках между розыгрышами. Нынешняя ситуация напомнила мне о времени, когда мы были моложе», — цитирует Гауфф The Washington Post.

Самая неоднозначная ситуация возникла во время матча первого круга, в котором встречались Виктория Азаренко и Данка Ковинич. Несмотря на моросящий дождь, судья на вышке не останавливал матч, и в какой-то момент белоруска отказалась продолжать игру. Впоследствии она объяснила, что беспокоилась за своё состояние.

«Вы смеётесь? Или не видите, что здесь происходит? Вы же не играете и не чувствуете этого. Я не жалуюсь и готова играть, но это просто нелепо. Какой смысл сидеть здесь, как утки? На улице восемь градусов, а я живу во Флориде», — обратилась Азаренко к судье.

Арбитр попросил теннисисток не покидать корт, но те ушли в подтрибунное помещение. Спустя 15 минут они вернулись, и встреча продолжилась.

Настроение игрокам портила не только погода, но и спорное судейство. Сразу несколько ошибок заставили вновь заговорить о необходимости введения системы Hawk-Eye, до сих пор отсутствующей на парижском мейджоре.

Так, судейская оплошность потенциально стоила победы Денису Шаповалову во встрече с Роберто Карбальес-Баэной. Канадец подавал на матч в пятом сете, и при счёте 30:15 линейный арбитр не заметил аут у испанца. В результате тот сделал брейк, а затем довёл партию до победы. После её окончания канадец обратил внимание на эпизод, задавшись вопросом, когда на «Ролан Гаррос» введут видеоповторы.

Коллегу поддержал австриец Доминик Тим. Он признал, что в его матче судьи делали ошибки в его пользу.

«Это не ошибка судьи на вышке, потому что иногда след от мяча увидеть невозможно. Это слишком сложно, особенно после перерыва между сетами, когда чистят корт и линии, поэтому границы отметки мяча практически невозможно разглядеть. Поэтому, я думаю, было бы честно по отношению ко всем, если бы Hawk Eye использовался и на грунте, и мы должны этого добиться», — приводит слова Тима Tennis.com.

Ещё один неоднозначный эпизод произошёл в матче Кристины Младенович и Лауры Зигемунд. Француженка подавала на сет в первой партии, однако в одном из розыгрышей судья на вышке не заметила двойного отскока на стороне её соперницы. Сама же немка не стала протестовать против такого решения. Этот момент настолько выбил из колеи бывшую десятую ракетку мира, что та уступила в нескольких геймах на своей подаче подряд, а затем проиграла и во втором сете.

После встречи на Зигемунд обрушилась волна критики.

«Это было ужасно. Судья, которая обычно работает отлично, пропустила этот момент. В прежние времена мы бы сами во всём признались, но сейчас всё иначе. Зигемунд точно понимала, что не успела после первого отскока, и — вуаля! — это полностью изменило ход матча, потому что Младенович это знала», — написала 18-кратная победительница турниров Большого шлема Мартина Навратилова в Twitter.

Сама же Младенович посетовала на то, что в теннисе нет системы, подобной футбольной VAR.

В преддверии French Open стало известно, что организаторы приняли решение сменить поставщика мячей. Многие игроки отметили, что новые мячи значительно тяжелее и летят медленнее. Если лидеры мирового рейтинга, такие как Рафаэль Надаль и Новак Джокович, не увидели в этом большой проблемы, то были и те, кто остался крайне недоволен обновлением.

Например, грузинка София Шапатова призналась, что получила травму плеча, а британец Даниэль Эванс пожаловался на неудачную комбинацию из холодной погоды и тяжёлых мячей.

«Некоторые из мячей, которыми мы играем, вы бы и собаке пожевать не дали. Это тяжело. Очень холодно. Самая большая проблема, я думаю, в мячах. Возможно, организаторы немного с ними ошиблись. Их сложно направлять. К тому же в сентябре и октябре мячи всегда немного тяжелее», — цитирует Эванса Tennis365.

При этом первая ракетка Великобритании оказался в центре скандала в матче первого круга парного разряда, в котором он вместе с Хубертом Хуркачем противостоял Матве Мидделкопу и Марсело Демолинеру. В третьем сете соперники сначала настаивали на том, что мяч попал в руку Эванса, а затем и вовсе посчитали, что он лжёт, намеренно указывая не на ту отметку на корте.

Ситуация накалилась при счёте 5:2 в пользу британца и поляка. Эванс не сдержал радостный крик, а Мидделькооп обвинил его в провокации. После словесной перепалки теннисисты едва не подрались, и в ситуацию пришлось вмешаться судье на вышке.

Here's what happened between Dan Evans and Matwe Middelkoop. pic.twitter.com/3ChaBYm6jZ — Lee 🏳️‍🌈 (@yelnats_eel) September 30, 2020

В столь непростых условиях нервы не выдерживают не только у мужчин. В концовке матча второго круга, в котором встречались Кики Бертенс и Сара Эррани, обе соперницы испытывали проблемы со здоровьем. У итальянки болела рука, а нидерландка неоднократно вызывала врача, чтобы тот осмотрел её бедро. Это не нравилось финалистке «Ролан Гаррос» 2012 года, которая решила, что соперница играет на публику.

Эррани всё же сумела вырвать победу, однако вместо того, чтобы радоваться, продемонстрировала неуважение по отношению к Бертенс, отказавшись благодарить её за матч и даже оскорбив на итальянском языке. При этом нидерландка всем своим видом показывала, насколько ей тяжело: она не могла встать со скамейки и даже покинула корт на инвалидном кресле.

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На послематчевой пресс-конференции итальянка объяснила своё поведение. По её мнению, Бертенс симулировала травму, а потом свободно передвигалась по стадиону. Нидерландка отреагировала на это с юмором.

«Если я так хорошо умею притворяться, как об этом говорит Эррани, то, возможно, мне нужно подумать о карьере актрисы?», — пошутила Бертенс.

Несмотря на отсутствие австралийца Ника Кирьоса, нынешний «Ролан Гаррос» не обошёлся без скандала с его участием. На этот раз в конфликт с ним вступил россиянин Карен Хачанов.

Поводом к разногласию послужили слова шестикратного победителя турниров Большого шлема Матса Виландера. После поражения Энди Маррея в первом круге он усомнился в том, что британцу следовало приезжать в Париж, находясь не в лучшей форме и «отбирать уайлд-кард у молодых теннисистов». Кирьос решил вступиться за коллегу, но сделал это в свойственной себе манере. Он предложил легендарному шведу замолчать, так как «никого не интересует его мнение».

Многие посчитали, что теннисист перегнул палку, но высказать это в открытую решился лишь Хачанов. Он напомнил, что австралиец уже неоднократно выражался в подобном ключе, при этом не выходя на корт. В ответ тот перешёл на личности.

«Я бы с радостью провёл с тобой интеллектуальную беседу, но не уверен, что она зайдёт дальше того, как сильно ты умеешь бить по мячу. Я просто требую от людей проявлять ответственность», — заявил Кирьос.

В ответ на это россиянин посоветовал оппоненту больше читать, а не тратить время на видеоигры. Позже он отметил, что хорошо относится к австралийцу и лишь хочет, чтобы тот уважал окружающих.

«Меня воспитали таким образом, что нужно уважать всех — и людей из прошлого поколения, и тех, кто стоит в рейтинге ниже тебя самого. Конечно, я бы хотел, чтобы все люди вели себя таким образом, но, видимо, все разные», — объяснил россиянин.

Тем временем сами организаторы «Ролан Гаррос» могут столкнуться с судебными разбирательствами.

За несколько дней до старта турнира испанец Фернандо Вердаско сдал положительный тест на COVID-19, которым он переболел ещё в августе. Несмотря на то, что последующие два анализа показали отрицательный результат, ему было отказано в участии в мэйджоре. Спортсмен был крайне раздосадован таким решением и выразил намерение добиться справедливости в суде.

«Права игроков ничего не значат. Можете представить, как я разозлился. Это невероятно, они проявили огромное неуважение к игроку, который выступал на «Ролан Гаррос» последние 16 лет. А на следующий день после того, как меня исключили из сетки, они изменили правила, и теперь можно сделать повторный тест. Это стало последней каплей», — приводит слова Вердаско Reuters.

Ранее о желании подать иск на организаторов в случае отрицательного результата повторного теста на COVID-19 сообщил и Петар Попович, тренер Дамира Джумхура. Специалист сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего его подопечный получил дисквалификацию.