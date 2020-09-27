Вердаско: на «Ролан Гаррос» согласились перепроверять тесты на COVID-19, но не мой

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Испанский теннисист Фернандо Вердаско, дисквалифицированный с «Ролан Гаррос» из-за положительного теста на коронавирус, раскритиковал организаторов Открытого чемпионата Франции.
Вердаско: на «Ролан Гаррос» согласились перепроверять тесты на COVID-19, но не мой
  • Reuters

«К моему дальнейшему возмущению и разочарованию, мы узнали, что вчера «Ролан Гаррос» изменил правила и согласился перепроверять тех, кто сдал положительный ПЦР-тест… Но как насчёт меня? Мне не дали такой возможности, когда я просил, а сейчас ничего не делается, чтобы исправить ошибку, — меня просто убрали из сетки», — написал Вердаско в своём Twitter.

По его словам, ему теперь говорят, что решения по его ситуации нет, из-за чего он очень разочарован и чувствует себя совершенно бессильным. Кроме того, он подчеркнул, что «Ролан Гаррос» не делает ничего для исправления ситуации.

Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» в преддверии Гран-при России сдали семь положительных тестов на коронавирус.

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