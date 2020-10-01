Крах фавориток: Азаренко вылетела c «Ролан Гаррос», Уильямс снялась из-за травмы

В женской части «Ролан Гаррос» выбыли из борьбы сразу две претендентки на титул. Американка Серена Уильямс снялась с матча с Цветаной Пиронковой из-за травмы ахиллова сухожилия, а белоруска Виктория Азаренко, действующая финалистка US Open, неожиданно уступила Анне Шмидловой в двух сетах. Между тем Рафаэль Надаль одержал 95-ю победу в карьере в рамках турнира, Екатерина Александрова обыграла Астру Шарму, а Анастасия Павлюченкова уступила Катержине Синяковой.

Победа Александровой

Четвёртый соревновательный день начался для российских теннисисток удачно. Первой на корт вышла 25-летняя Екатерина Александрова, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, и уверенно переиграла уроженку Австралии Астру Шарму, 134-ю ракетку мира.

Россиянка выиграла оба сета со счётом 6:3. Любопытно, что в первом круге турнира Екатерина также встретилась с соперницей с Зелёного континента — Мэддисон Инглис — и добилась в матче с ней аналогичного результата — 6:3, 6:3.

Шарму Александрова обыграла благодаря уверенным действиям на чужой подаче. Она сделала три брейка, притом что Астра — ни одного. Также отечественная спортсменка выиграла 46% очков на приёме (австралийка — лишь 24%).

«Рада, что смогла победить в двух сетах, ведь на корте было очень холодно. Дул сильный ветер, шёл дождь, хотелось как можно скорее оказаться в раздевалке», — призналась теннисистка после матча в интервью Eurosport.

В третьем круге, куда Екатерина пробилась впервые в карьере, ей предстоит встретиться с гораздо более серьёзной соперницей — Элиной Свитолиной, располагающейся на пятой строчке в рейтинге WTA.

А вот Анастасия Павлюченкова завершила выступление на «Ролан Гаррос». Во втором круге москвичка встречалась с Катержиной Синяковой и считалась фаворитом данного противостояния. Во всяком случае в личных поединках преимущество было на её стороне — три победы и ни одного поражения.

Но на этот раз чешка заслуженно взяла верх. Россиянка неуверенно действовала на своей подаче и позволила сопернице сделать пять брейков, а также допустила целых 35 невынужденных ошибок.

Ключевой момент первого сета пришёлся на восьмой гейм, когда Синякова под ноль взяла чужую подачу, а после уверенно поставила точку на своей — 6:3. В начале второй партии соперницы обменялись брейкам, а затем Павлюченкова отдала Катержине гейм, ведя 40:0. В итоге чешская теннисистка и в этом случае спокойно довела дело до победы — 6:4. В следующем круге она встретится с Кики Бертенс.

Поражение 19-летней Камиллы Рахимовой от Марии Саккари сюрпризом не стало. 24-я ракетка планеты изначально считалась явным претендентом на победу и подтвердила свой статус.

Россиянка смогла навязать более опытной теннисистке борьбу лишь в первом сете. Ей удалось сделать два брейка и довести дело до тай-брейка. Однако там у Камиллы не получилось ничего — 0:7. Во второй же партии Саккари не оставила Рахимовой шансов, взяв верх в восьми геймах.

В парном разряде действующие чемпионки US Open Лаура Зигемунд и Вера Звонарёва уверенно обыграли в первом круге француженок Ализу Корнье и Полин Пармантье — 6:4, 6:2. Таким образом, немка с россиянкой продлили победную серию до шести встреч.

Удачно стартовал турнир и для Варвары Грачёвой, выступающей в паре с итальянкой Ясмине Паолини. В среду они в тяжёлом трёхсетовом матче, растянувшемся на два часа шесть минут, сломили сопротивление украинских сестёр Людмилы и Надежды Киченок — 6:3, 4:6, 6:4.

Проблемы со здоровьем Серены Уильямс

Пожалуй, главным событием игрового дня стало снятие с турнира Серены Уильямс. Американка в первом круге уверенно переиграла соотечественницу Кристи Анн и готовилась к встрече с Цветаной Пиронковой.

Однако незадолго до матча стало известно, что 39-летняя спортсменка не выйдет на корт из-за серьёзных проблем с ахилловым сухожилием. По словам Серены, в настоящий момент ей больно даже ходить.

«Я размялась, и это была очень короткая разминка. Поговорила с тренером и спросила: «Что ты думаешь об этом?» Мы обдумали ситуацию и осознали, что решение попытаться сыграть станет не лучшим», — цитирует Уильямс Twitter «WTA Insider».

При этом в прошлом году теннисистка из США уже несколько раз снималась с турниров, например, в Майами и Риме. А в Индиан-Уэллсе и Торонто она вынуждена была отказываться от борьбы прямо по ходу матчей.

Серена горела желанием одержать победу во Франции и собрать четвёртый «Карьерный шлем», но проблемы со здоровьем помешали ей это сделать. Кажется, они могут подтолнуть опытную спортсменку к завершению карьеры. А после снятия с «Ролан Гаррос» ей ничего не оставалось, кроме как попрощаться с болельщиками.

«Париж, я тебя люблю. Не переживай, я вернусь. Люблю всех, спасибо за поддержку. Я вне игры, но ненадолго», — написала Уильямс в Instagram.

Крайне неудачно сложился турнир и для прошлогодней финалистки US Open Виктории Азаренко. Во втором круге белоруска неожиданно уступила 161-й ракетке планеты Анне Шмидловой, выиграв лишь четыре гейма — 2:6, 2:6. За весь матч Азаренко так и не смогла сделать ни одного брейка, а также допустила непривычно большое количество невынужденных ошибок — 38.

Видимо, у Виктории просто не осталось сил после выступления в Нью-Йорке и Риме. В сентябре она была вынуждена провести 15 матчей, в том числе в парном разряде.

Удивительно, что никто из полуфиналисток US Open-2020 не сумел пройти и двух раундов. Серена Уильямс снялась с соревнований, Дженнифер Брейди проиграла в первом же круге, а Наоми Осака вовсе отказалсь от участия.

Таким образом, из той части сетки, в которой оказались Уильямс с Азаренко, в четвертьфинал гарантированно пробьётся теннисистка, не входящая в топ-100 (Барброва Крейчикова (114-е место в рейтинге WTA), Надя Подорска (131-е), Пиронкова (157-е), Шмидлова (161-е)).

При этом последняя подошла к «Ролан Гаррос» с серией из 12 поражений подряд на Турнирах Большого шлема, но во Франции сумела выбить из борьбы Винус Уильямс и Азаренко.

95-я победа Надаля подряд

В то время как у женщин выбывают из борьбы сильнейшие теннисистки, у мужчин главные фавориты спокойно продолжают одерживать победы. Например, действующий чемпион Рафаэль Надаль не оставил никаких шансов 236-й ракетке мира из США Макдональду Маккензи — 6:1, 6:0, 6:3.

Матч продолжался всего час и 42 минуты, а американец сумел взять лишь четыре гейма на своей подаче. Для опытного испанца же данная победа стала 95-й на Открытом чемпионате Франции и 25-й подряд.

95th RG victory

44-0 as No. 2 seed

25th consecutive win in Paris



That’s @RafaelNadal 👏#RolandGarrospic.twitter.com/ZUwm9MdAy5 — Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020

Чуть более серьёзного соперника во втором круге получил чемпион US Open Доминик Тим. Австриец, как и Надаль, встретился с теннисистом из США — Джеком Соком. 28-летний спортсмен выиграл четыре турнира за карьеру и даже поднимался на восьмую строчку в рейтинге ATP, но в последние годы серьёзных успехов не добивался.

Однако в отличие от Маккензи в матче с фаворитом он дважды сделал брейк и даже сумел перевести третий сет на тайбрейк. Но уверенную победу всё равно одержал Тим — 6:1, 6:3, 7:6. В следующем поединке Доминик померится силами с норвежцем Каспером Руудом.

Куда более сложную победу одержал действующий финалист Открытого чемпионата США Александр Зверев. Немецкому теннисисту понадобилось пять партий для того, чтобы сломить сопротивление француза Пьера-Юга Эрбера — 2:6, 6:4, 7:6, 4:6, 6:4. Продолжительность матча составила четыре часа и две минуты.

Причём первый сет вовсе вышел для фаворита провальным. Он потерпел поражение и выиграл всего два гейма. Невероятно тяжёлым для Зверева получился и третий, который он взял только на тайбрейке. При этом Александр не слишком удачно действовал на своей подаче и позволил сопернику реализовать семь брейкпойнтов.

Между тем Стэн Вавринка, перед началом «Ролан Гаррос» прекративший сотрудничество с тренером Магнусом Норманом, вслед за Энди Маррем обыграл немца Доминика Кёпфера — 6:3, 6:2, 3:6, 6:1. Для 35-летнего швейцарца данная победа стала юбилейной 150-й на Турнирах Большого шлема.

Также прямо во время матча произошёл любопытнй эпизод. В тот момент, когда немец готовился выполнить подачу, над кортом раздался звук, похожий на взыв. Оба теннисиста отреагировали на него с удивлением. Вскоре выяснилось, что шум вызвал истребитель, преодолевший звуковой барьер.

Удачно сложился соревновательный день и для Себастьяна Корда, сына известного в прошлом теннисиста Петера Корды, который выигрывал Australian Open как в одиночном, так и в парном разряде.

20-летний Себастьян, выступающий под флагом США, в четырёх сетах неожиданно сломил сопротивление соотечественника Джона Иснера, который в рейтинге ATP располагается на 190 мест выше него (23 против 213) — 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.

В первом круге Корда-младший выбил из борьбы другого известного теннисиста итальянца Андреаса Сеппи. При этом текущий «Ролан Гаррос» для него лишь второй Турнир Большого шлема в карьере после домашнего US Open, из которого он вылетел после первой же встречи.

А вот оба представителя Казахстана Александр Бублик с Михаилом Кукушкиным в среду потерпели поражения и завершили выступление на турнире. Первый в трёх сетах уступил итальянцу Лоренцо Сонего — 6:7, 1:6, 5:7, а второй — испанцу Пабло Мартинесу-Портеро — 3:6, 1:6, 0:6. «Зачехлил ракетку» и выступающий за Австрию Юрий Родионов. 21-летний спортсмен оказался слабее словака Норберта Гомбоша — 2:6, 6:2, 6:7, 4:6.