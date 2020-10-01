Теннисист Вердаско подаст в суд на организаторов «Ролан Гаррос» из-за дисквалификации

Испанский теннисист Фернандо Вердаско намерен подать иск в суд на организаторов «Ролан Гаррос» за то, что его дисквалифицировали из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию.

«Да, я хочу подать в суд. Невозможно поверить, что на турнире такого уровня возможно подобное. Дело вовсе не в деньгах. Это вопрос ущерба, который был нанесён моим репутации и профессионализму», — приводит слова Вердаско Cadena Ser.

Он отметил, что после положительного теста, из-за которого его дисквалифицировали с турнира ещё до его старта, он ещё дважды тестировался и в обоих случаях результаты были отрицательными.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос».