Кафельников: не удивлён победе Рублёва над Андерсоном

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва над представителем ЮАР Кевином Андерсоном в матче третьего круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

«Вообще не удивлён победе Рублёва над Андерсоном. Абсолютно закономерно победил своего оппонента. Считаю, что Рублёв ещё может добавить и провести следующий свой матч на более высоком уровне», — цитирует Кафельникова Sport24.

Он также выразил уверенность, что российский теннисист без проблем пройдёт следующего соперника.

«Рублёв сейчас в тонусе, он будет прибавлять», — добавил Кафельников.

Ранее Рублёв обыграл Андерсона со счётом 6:3, 6:2, 6:3 и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос».