Российское доминирование: Хачанов и Рублёв вышли в третий круг «Ролан Гаррос»

Россиянин Андрей Рублёв в четырёх сетах обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину и впервые в карьере вышел в третий круг «Ролан Гаррос». Его соотечественник Карен Хачанов сломил сопротивление чеха Иржи Веселы. Серб Новак Джокович одержал 70-ю победу на парижском мэйджоре и сравнялся по этому показателю с Роджером Федерером. В женской части турнира своё выступление завершили Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

Вылет двух россиянок

Пятый игровой день Открытого чемпионата Франции по теннису начался с обидного поражения россиянки Дарьи Касаткиной. Во втором круге ей предстояло встретиться с крайне непростой соперницей — белоруской Ариной Соболенко.

К сожалению, 23-летняя уроженка Тольятти смогла оказать сопротивление лишь в первом сете. При этом старт матча получился более чем интригующим. Теннисистки дважды обменялись брейками, а затем Касаткина и вовсе повела со счётом 4:2, но вскоре Соболенко вернула подачу.

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После очередного обмена победами на чужой подаче исход партии не мог решиться никак иначе, чем на тай-брейке, в котором сильнее оказалась белоруска. Обе соперницы явно чувствовали себя не в своей тарелке, что подтверждает статистика. Если преимущество Арины заключалось в успешных активных действиях, то Дарья совершила в два раза меньше вынужденных ошибок.

Но во втором сете ситуация кардинально поменялась. Соболенко буквально смела с корта Касаткину, у которой возросло число помарок, и не отдала ей ни одного гейма. В итоге встреча продолжалась лишь полтора часа и завершилась со счётом 7:6, 6:0.

Вероника Кудерметова не сумела повторить свой прошлогодний результат и покинула French Open вслед за соотечественницей. В первом сете она сумела оказать сопротивление хорватке Петре Мартич, победив на тай-брейке, но затем на результате сказалось большое количество невынужденных и двойных ошибок. 13-я сеяная сломила сопротивление россиянки во второй партии и без труда довела встречу до победы — 6:7, 7:5, 6:3.

Таким образом, единственной россиянкой, дошедшей до третьего круга «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, стала Екатерина Александрова. В четверг первая ракетка страны успешно стартовала и в парах. Вместе с представительницей Грузии Оксаной Калашниковой она одолела французский дуэт Эльза Жакемо — Элисэнь Лёшемия со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Покинувшая накануне розыгрыш парижского мэйджора в одиночном разряде Анастасия Павлюченкова также прошла во второй круг в парах. На нынешнем турнире россиянка объединилась с опытной бельгийкой Кирстен Флипкенс. Они без особых трудностей обыграли украино-канадский дуэт Катерина Бондаренко — Шарон Фичман — 6:4, 6:1. А вот Анна Калинская и Юлия Путинцева не смогли одолеть титулованных Кристину Младенович и Тимею Бабош — 0:6, 4:6.

Поражение второй сеяной Плишковой

Пожалуй, главной неожиданностью дня в женском одиночном разряде можно назвать поражение второй сеяной Каролины Плишковой, уступившей в двух сетах представительнице Латвии Анастасии Остапенко со счётом 4:6, 2:6.

Финалистка престижного грунтового турнира в Риме, предварявшего French Open, на этот раз выглядела бледной тенью самой себя — у неё совсем не ладилась первая подача, а количество невынужденных ошибок значительно превышало число активно набранных очков. И хотя соперница также показывала не самую лучшую игру, этого хватило, чтобы отправить Плишкову домой.

В третьем круге Остапенко встретится с испанкой Паолой Бадосой, неожиданно для многих взявшей верх над финалисткой «Ролан Гаррос» 2018 года Слоан Стивенс — 6:4, 4:6, 6:2.

Не без проблем в третий круг прошла чемпионка Australian Open нынешнего года Софья Кенин, одолевшая румынку Ану Богдан. Уроженке Москвы пришлось отыгрываться после поражения в первом сете и со своей задачей она уверенно справилась, выиграв со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Дальше прошла и двукратная победительница турниров Большого шлема Петра Квитова. Она одолела итальянку Ясмину Паолине — 6:3, 6:3.

Непростая победа Хачанова

С неожиданным сопротивлением со стороны чеха Иржи Веселы во втором круге столкнулся Карен Хачанов. Первый сет прошёл под диктовку россиянина, позволившего сопернику взять лишь один гейм. Однако во второй партии чех напомнил, что вовсе не является мальчиком для битья, и сумел сравнять счёт, выиграв на тай-брейке.

Третий сет прошёл по аналогичному сценарию — Карен взял подачу Веселы, а в ключевой момент не сумел её удержать. В результате всё вновь решилось на тай-брейке, но на этот раз россиянин победу не упустил.

Не самая стабильная игра теннисистов проявилась во всей красе и в четвёртом сете. Игроки никак не могли взять свою подачу, поочерёдно обмениваясь брейк-поинтами, и в третий раз довели дело до тай-брейка, в котором Хачанов сумел всё же свести матч к победе — 6:1, 6:7, 7:6, 7:6.

В общей сложности поединок продолжался 3 часа 39 минут. Разумеется, главной действующей силой россиянина была его подача навылет. Хотя здесь стоит отдать должное и Веселы, который по этому показателю не отставал от оппонента и также выполнил семь эйсов. При этом вызывает беспокойство 10 двойных ошибок у Хачанова. В игре с более серьёзным соперником это может стать для него роковым фактором.

В третьем раунде Карен встретится с чилийцем Кристьяном Гарином.

После тяжелейшего камбэка Рублёва в первом круге можно было предположить, что он не успеет восстановиться и сыграть в полную силу с Алехандро Давидовичем Фокиной. Однако россиянин доказал, что не зря является одним из самых перспективных теннисистов мира.

Первые два сета не вызвали у 13-го сеяного никаких затруднений. Он уверенно набирал очки за счёт эйсов и лучшей реализации первых подач, а также пользовался оплошностями испанца. Но в третьей партии Рублёв и сам стал чаще ошибаться. Давидовичу-Фокине хватило одного брейка, чтобы заставить нервничать поклонников россиянина.

При этом сам теннисист оставался непоколебим. Казалось, поражение в третьем сете лишь придало ему уверенности, и в заключительной партии он вновь отдал испанцу только один гейм — и тот на своей подаче. Матч завершился со счётом 7:5, 6:1, 3:6, 6:1.

Стоит отметить, что Рублёв ещё ни разу не выходил в третий круг French Open. В следующем раунде он попытается улучшить личный рекорд во встрече с представителем ЮАР Кевином Андерсеном.

70-й триумф Джоковича

Первая ракетка мира Новак Джокович за 1 час 22 минуты разобрался с литовцем Ричардасом Беранкисом. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2, 6:2. Накануне испанец Рафаэль Надаль одержал 95-ю победу на «Ролан Гаррос», а в четверг серб также занёс добился знакового достижения. Нынешний успех стал для него 70-м на парижских кортах. Это позволило ему сравняться с Роджером Федерером и подняться на вторую строчку по данному показателю.

Кроме того, лидер рейтинга стал вторым теннисистом в истории, которому удалось одержать 70 побед на всех четырёх турнирах Большого шлема. Лидером в этом списке является всё тот же легендарный швейцарец.

В третий раунд прошёл и шестой сеяный Стефанос Циципас. Он взял верх над уругвайцем Пабло Куэвасом со счётом 6:1, 6:4, 6:2. Интересно, что теннисисты встречались меньше недели назад в 1/8 финала турнира в Гамбурге. Тогда победа также осталась за шестой ракеткой мира.

А звание самого драматичного матча дня можно отдать встрече набравшего обороты Дениса Шаповалова и испанца Роберто Карбальеса-Баэны. Победив в первом сете, 101-й номер мирового рейтинга проиграл в двух последующих партиях, однако затем сумел сравнять счёт.

В пятой партии канадец дважды подавал на матч, но соперник проявил удивительную выдержку и не только устоял в столь ответственный момент, но и довёл встречу до победы — 5:7, 7:6, 3:6, 6:3, 6:8. В общей сложности теннисисты провели на корте 4 часа 57 минут.

Игра не обошлась без спорного момента, который наверняка омрачил триумф Карбальеса-Баэне. Шаповалов подавал на матч в пятом сете и при счёте 30:15 линейный судья не заметил аут у соперника. На грунтовых турнирах система Hawk Eye не применяется, поэтому канадцу оставалось лишь согласиться с принятым решением. В то же время в общей сложности он совершил 106 невынужденных ошибок при 42 у оппонента, поэтому винить за поражение ему стоит лишь себя.