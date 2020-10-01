Надаль верит в скорое возвращение снявшейся с «Ролан Гаррос» Серены Уильямс

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Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался о решении Серены Уильямс сняться с «Ролан Гаррос» из-за травмы.
Надаль верит в скорое возвращение снявшейся с «Ролан Гаррос» Серены Уильямс
  • Reuters

Испанец отметил, что не любит говорить о том, о чём почти не знает.

«Конечно, отказ Серены — плохая новость для всего турнира. Надеюсь, что она как можно скорее восстановится и вернётся. С годами возвращаться становится всё труднее, каждая травма — это серьёзное испытание. Все знают, как Серена любит теннис. Верю, что через пару месяцев с ней всё будет хорошо», — приводит слова Надаля Tennis World.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова и бельгийка Кирстен Флипкенс успешно стартовали в парном разряде на «Ролан Гаррос».

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