Надаль верит в скорое возвращение снявшейся с «Ролан Гаррос» Серены Уильямс
- Reuters
Испанец отметил, что не любит говорить о том, о чём почти не знает.
«Конечно, отказ Серены — плохая новость для всего турнира. Надеюсь, что она как можно скорее восстановится и вернётся. С годами возвращаться становится всё труднее, каждая травма — это серьёзное испытание. Все знают, как Серена любит теннис. Верю, что через пару месяцев с ней всё будет хорошо», — приводит слова Надаля Tennis World.
Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова и бельгийка Кирстен Флипкенс успешно стартовали в парном разряде на «Ролан Гаррос».