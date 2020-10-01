Павлюченкова и Флипкенс пробились во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде
- Reuters
В матче первого круга интернациональный дуэт победил украинку Катерину Бондаренко и канадку Шарон Фишман со счётом 6:4, 6:1. Игра продолжалась 1 час 22 минуты. Павлюченкова и Флипкенс успели сделать семь брейков и два эйса, четырежды ошибившись на своей подаче. Их соперницы по следующему раунду пока не определены.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина проиграла Арине Соболенко во втором круге «Ролан Гаррос».