Павлюченкова и Флипкенс пробились во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Россиянка Анастасия Павлюченкова и бельгийка Кирстен Флипкенс успешно стартовали в парном разряде на «Ролан Гаррос».

В матче первого круга интернациональный дуэт победил украинку Катерину Бондаренко и канадку Шарон Фишман со счётом 6:4, 6:1. Игра продолжалась 1 час 22 минуты. Павлюченкова и Флипкенс успели сделать семь брейков и два эйса, четырежды ошибившись на своей подаче. Их соперницы по следующему раунду пока не определены.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина проиграла Арине Соболенко во втором круге «Ролан Гаррос».