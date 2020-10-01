Павлюченкова и Флипкенс пробились во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

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Россиянка Анастасия Павлюченкова и бельгийка Кирстен Флипкенс успешно стартовали в парном разряде на «Ролан Гаррос».
Павлюченкова и Флипкенс пробились во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде
  • Reuters

В матче первого круга интернациональный дуэт победил украинку Катерину Бондаренко и канадку Шарон Фишман со счётом 6:4, 6:1. Игра продолжалась 1 час 22 минуты. Павлюченкова и Флипкенс успели сделать семь брейков и два эйса, четырежды ошибившись на своей подаче. Их соперницы по следующему раунду пока не определены.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина проиграла Арине Соболенко во втором круге «Ролан Гаррос».

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