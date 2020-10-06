Последняя надежда России: Рублёв пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос», Хачанов уступил Джоковичу

Россиянин Андрей Рублёв обыграл венгра Мартона Фучовича в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» и впервые в карьере пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису. Следующим соперником 22-летнего москвича станет грек Стефанос Циципас. В свою очередь, Карен Хачанов не сумел составить конкуренцию первой ракетке мира Новаку Джоковичу и потерпел поражение в трёх сетах.

Невероятный характер Рублёва

Понедельник подарил отечественным любителям тенниса сразу два матча с участием россиян. До 1/8 финала «Ролан Гаррос» у мужчин добрались Карен Хачанов с Андреем Рублёвым. И если первый имел не слишком много шансов на успех в противостоянии с Новаком Джоковичем, то второй вполне мог обыграть 63-ю ракетку мира Мартона Фучовича.

К тому же у Рублёва появилась прекрасная возможность отомстить венгру за Даниила Медведева, которого Мартон выбил в первом же круге турнира во Франции. Не мог Андрей не вспомнить и о поражении в Кубке Дэвиса три года назад, когда Фучович обыграл его с Хачановым в одиночном разряде, а затем и Медведева с Кравчуком — в парном.

Впрочем, почти четырёхчасовой матч начался не слишком удачно для россиянина. Он позволил сопернику сделать брейк в первом же гейме и впоследствии допускал немало ошибок. Однако при счёте 5:3 в пользу Мартона отечественный теннисист собрался и выиграл три гейма подряд под ноль. В том числе он не позволил оппоненту выполнить подачу на партию. Но на тайбрейке Фучович всё же оказался сильнее.

Во втором сете положение 22-летнего москвича было ещё более тяжёлым. Фучович вёл 5:2, а в девятом гейме подавал на партию, но вновь не сумел реализовать преимущество. Рублёв же, почувствовав уверенность в себе, сделал ещё один брейк и довёл дело до победы — 7:5.

В третьей партии подача у обоих теннисистов разладилась, тем более над кортом дул сильный ветер. В результате соперники принялись обмениваться брейками. Но и в этой ситуации россиянин в нужный момент вынудил Фучовича ошибиться — 6:4.

В заключительном, четвёртом сете россиянин и венгр, напротив, уверенно брали свою подачу. Однако в десятом сете Рублёв снова был близок к поражению. Мартон заработал тройной сетбол, но не сумел его реализовать.

Произошедшее всерьёз надломило Фучовича, который сумел лишь перевести партию на тайбрейк, но там потерпел поражение — 3:7.

Таким образом, Рублёв впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и в третий раз — в четвертьфинал турнира Большого шлема. Следующим соперником Андрея станет Стефанос Циципас, которого россиянин обыграл в конце сентября в финале турнира в Гамбурге.

В свою очередь, грек в трёх сетах не оставил шансов Григору Димитрову — 6:3, 7:6, 6:2. Болгарин так и не нашёл оружия против мощной подачи соперника и не сумел сделать ни одного брейка. Мало того, он допустил четыре двойные ошибки и 52 — невынужденные.

Циципас же, одержав уверенную победу, установил историческое достижение. Он стал первым теннисистом из Греции, пробившимся в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Что же касается Рублёва, то он после окончания встречи с Фучовичем скромно признал, что ему просто повезло. Ещё более ёмко описал ход игры заслуженный тренер России Борис Собкин, который заявил, что Андрей «выстоял».

«Был тяжёлый матч: проиграл сет, в четвёртом у соперника был тройной сетбол, и Андрюха, грубо говоря, всё это перемолол, выстоял. А дальше добил Фучовича. У Рублёва всё получается, он играет хорошо, но устаёт психологически. Андрей собирается, когда его к стенке припирают. Затем проявляется характер», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

В свою очередь, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников подчеркнул, что 22-летний москвич, дошедший на «Ролан Гаррос» настолько далеко, обязан ставить перед собой задачу по победе в турнире.

«Пока он оправдывает ожидания. Сегодня обыграл Фучовича за счёт морально-волевых качеств. Теперь задача — обыграть в четвертьфинале Циципаса. Шансы выйти в полуфинал есть», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Наконец, известный отечественный теннисист Андрей Чесноков заявил, что в противостоянии Рублёва и Циципаса в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции всё будет зависеть от того, «кто с какой ноги встанет».

«И Циципас, и Рублёв раскочегарились. Самые сложные матчи у них были в первом круге. Сегодня Циципас против Димитрова сыграл просто феноменально. Рублёв же действует быстро, у него очень резкие удары. Нас ждёт хороший четвертьфинал, в котором шансы равны», — предположил эксперт.

Уверенная поступь Джоковича

А вот Хачанов ожидаемо не сумел ничего противопоставить первой ракетке мира Джоковичу, потерпев поражение в трёх сетах — 4:6, 3:6, 3:6. Если на своей подаче Карен ещё навязывал фавориту борьбу, то на приёме чаще всего оказывался бессилен. Как итог — лишь два реализованных брейк-пойнта из девяти и только 34% очков, выигранных на приёме.

В отдельные моменты встречи россиянин всё-таки заставлял серба понервничать. Например, в первом игровом отрезке он не позволил сопернику подать на сет при счёте 5:3 и сделал первый брейк. Правда, после этого Хачанов тут же уступил оппоненту свою подачу.

А в восьмом гейме второй партии он отыграл тройной сетбол. Наконец, в третьем сете Карен впервые в матче вырвался вперёд в счёте, но всё же потерпел поражение.

Также встреча запомнилась курьёзным эпизодом с участием первой ракетки мира и судьи. Пытаясь достать уходящий мяч, серб случайно выбил его ракеткой прямо в лицо арбитру и сразу же принёс мужчине свои извинения.

В целом складывалось впечатление, что Джокович играл далеко не на 100% своих возможностей. Когда же он взвинчивал темп, то легко добивался необходимого преимущества.

Тем не менее, по мнению заслуженного тренера России Владимира Камельзона, Хачанов провёл достойный матч и должен сделать выводы из поражения.

«Карен меня расстраивал одно время, всё-таки он игрок из топ-20. Мне казалось, что он теряет мотивацию, но матч с Джоковичем показал, что он крутой игрок и может продолжать работать. Карен может продолжать стремиться в десятку, если он уберёт немного медленный подход к мячу. У него нет лёгкости в ногах, как у Джоковича», — посетовал специалист.

В свою очередь, Новак обновил личный рекорд, пробившись в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 11-й раз подряд. Также Джокович в 14-й раз за карьеру добрался до этой стадии Открытого чемпионата Франции и повторил результат Рафаэля Надаля. При этом испанец выигрывал данный трофей 12 раз, а серб — лишь однажды.

Следующим соперником сильнейшего теннисиста планеты станет либо Пабло Карреньо-Буста, либо Даниэль Альтмайер.