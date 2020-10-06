Последняя надежда России: Рублёв пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос», Хачанов уступил Джоковичу
- AFP
- © Martin Bureau
Невероятный характер Рублёва
Понедельник подарил отечественным любителям тенниса сразу два матча с участием россиян. До 1/8 финала «Ролан Гаррос» у мужчин добрались Карен Хачанов с Андреем Рублёвым. И если первый имел не слишком много шансов на успех в противостоянии с Новаком Джоковичем, то второй вполне мог обыграть 63-ю ракетку мира Мартона Фучовича.
К тому же у Рублёва появилась прекрасная возможность отомстить венгру за Даниила Медведева, которого Мартон выбил в первом же круге турнира во Франции. Не мог Андрей не вспомнить и о поражении в Кубке Дэвиса три года назад, когда Фучович обыграл его с Хачановым в одиночном разряде, а затем и Медведева с Кравчуком — в парном.
Впрочем, почти четырёхчасовой матч начался не слишком удачно для россиянина. Он позволил сопернику сделать брейк в первом же гейме и впоследствии допускал немало ошибок. Однако при счёте 5:3 в пользу Мартона отечественный теннисист собрался и выиграл три гейма подряд под ноль. В том числе он не позволил оппоненту выполнить подачу на партию. Но на тайбрейке Фучович всё же оказался сильнее.
Во втором сете положение 22-летнего москвича было ещё более тяжёлым. Фучович вёл 5:2, а в девятом гейме подавал на партию, но вновь не сумел реализовать преимущество. Рублёв же, почувствовав уверенность в себе, сделал ещё один брейк и довёл дело до победы — 7:5.
В третьей партии подача у обоих теннисистов разладилась, тем более над кортом дул сильный ветер. В результате соперники принялись обмениваться брейками. Но и в этой ситуации россиянин в нужный момент вынудил Фучовича ошибиться — 6:4.
В заключительном, четвёртом сете россиянин и венгр, напротив, уверенно брали свою подачу. Однако в десятом сете Рублёв снова был близок к поражению. Мартон заработал тройной сетбол, но не сумел его реализовать.
Произошедшее всерьёз надломило Фучовича, который сумел лишь перевести партию на тайбрейк, но там потерпел поражение — 3:7.
Таким образом, Рублёв впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и в третий раз — в четвертьфинал турнира Большого шлема. Следующим соперником Андрея станет Стефанос Циципас, которого россиянин обыграл в конце сентября в финале турнира в Гамбурге.
В свою очередь, грек в трёх сетах не оставил шансов Григору Димитрову — 6:3, 7:6, 6:2. Болгарин так и не нашёл оружия против мощной подачи соперника и не сумел сделать ни одного брейка. Мало того, он допустил четыре двойные ошибки и 52 — невынужденные.
Циципас же, одержав уверенную победу, установил историческое достижение. Он стал первым теннисистом из Греции, пробившимся в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
Что же касается Рублёва, то он после окончания встречи с Фучовичем скромно признал, что ему просто повезло. Ещё более ёмко описал ход игры заслуженный тренер России Борис Собкин, который заявил, что Андрей «выстоял».
"I think I was a little bit lucky." 🍀— Roland-Garros (@rolandgarros) October 5, 2020
Was luck on @AndreyRublev97's side today?#RolandGarrospic.twitter.com/bJVI6LRCTF
«Был тяжёлый матч: проиграл сет, в четвёртом у соперника был тройной сетбол, и Андрюха, грубо говоря, всё это перемолол, выстоял. А дальше добил Фучовича. У Рублёва всё получается, он играет хорошо, но устаёт психологически. Андрей собирается, когда его к стенке припирают. Затем проявляется характер», — приводит слова специалиста «Чемпионат».
В свою очередь, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников подчеркнул, что 22-летний москвич, дошедший на «Ролан Гаррос» настолько далеко, обязан ставить перед собой задачу по победе в турнире.
«Пока он оправдывает ожидания. Сегодня обыграл Фучовича за счёт морально-волевых качеств. Теперь задача — обыграть в четвертьфинале Циципаса. Шансы выйти в полуфинал есть», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».
Наконец, известный отечественный теннисист Андрей Чесноков заявил, что в противостоянии Рублёва и Циципаса в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции всё будет зависеть от того, «кто с какой ноги встанет».
«И Циципас, и Рублёв раскочегарились. Самые сложные матчи у них были в первом круге. Сегодня Циципас против Димитрова сыграл просто феноменально. Рублёв же действует быстро, у него очень резкие удары. Нас ждёт хороший четвертьфинал, в котором шансы равны», — предположил эксперт.
Уверенная поступь Джоковича
А вот Хачанов ожидаемо не сумел ничего противопоставить первой ракетке мира Джоковичу, потерпев поражение в трёх сетах — 4:6, 3:6, 3:6. Если на своей подаче Карен ещё навязывал фавориту борьбу, то на приёме чаще всего оказывался бессилен. Как итог — лишь два реализованных брейк-пойнта из девяти и только 34% очков, выигранных на приёме.
В отдельные моменты встречи россиянин всё-таки заставлял серба понервничать. Например, в первом игровом отрезке он не позволил сопернику подать на сет при счёте 5:3 и сделал первый брейк. Правда, после этого Хачанов тут же уступил оппоненту свою подачу.
А в восьмом гейме второй партии он отыграл тройной сетбол. Наконец, в третьем сете Карен впервые в матче вырвался вперёд в счёте, но всё же потерпел поражение.
Также встреча запомнилась курьёзным эпизодом с участием первой ракетки мира и судьи. Пытаясь достать уходящий мяч, серб случайно выбил его ракеткой прямо в лицо арбитру и сразу же принёс мужчине свои извинения.
No default this time. #djokovic#rg20pic.twitter.com/iECrCdo3FS— tennis gifs 🎾🎥 (@tennis_gifs) October 5, 2020
В целом складывалось впечатление, что Джокович играл далеко не на 100% своих возможностей. Когда же он взвинчивал темп, то легко добивался необходимого преимущества.
Тем не менее, по мнению заслуженного тренера России Владимира Камельзона, Хачанов провёл достойный матч и должен сделать выводы из поражения.
«Карен меня расстраивал одно время, всё-таки он игрок из топ-20. Мне казалось, что он теряет мотивацию, но матч с Джоковичем показал, что он крутой игрок и может продолжать работать. Карен может продолжать стремиться в десятку, если он уберёт немного медленный подход к мячу. У него нет лёгкости в ногах, как у Джоковича», — посетовал специалист.
В свою очередь, Новак обновил личный рекорд, пробившись в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 11-й раз подряд. Также Джокович в 14-й раз за карьеру добрался до этой стадии Открытого чемпионата Франции и повторил результат Рафаэля Надаля. При этом испанец выигрывал данный трофей 12 раз, а серб — лишь однажды.
Следующим соперником сильнейшего теннисиста планеты станет либо Пабло Карреньо-Буста, либо Даниэль Альтмайер.
- Уход с корта Азаренко, конфликт Хачанова с Кирьосом и иск Вердаско: что обсуждали на первой неделе «Ролан Гаррос»
- Навстречу Джоковичу и обидчику Медведева: Хачанов и Рублёв вышли в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
- Подозрительные двойные ошибки: что известно о возможном участии Сизиковой в договорном матче на «Ролан Гаррос»