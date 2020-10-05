Рублёв обыграл Фучовича и впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублёв победил венгра Мартона Фучовича в матче четвёртого круга турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

Встреча продолжалась 3 часа 54 минуты и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (3:7) в пользу 12-й ракетки мира.

Таким образом, 22-летний Рублёв впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

За игру Рублёв четырежды подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 12.

За выход в полуфинал россиянин поборется либо с болгарином Григором Димитровым, либо с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова и Чжан Шуай не сумели выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде.