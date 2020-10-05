Кафельников: пока на «Ролан Гаррос» Рублёв оправдывает ожидания

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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал выступление россиянина Андрея Рублёва на Открытом чемпионате Франции по теннису.
Кафельников: пока на «Ролан Гаррос» Рублёв оправдывает ожидания
  • Reuters

«Рублёв должен поставить себе задачу выиграть турнир. Пока он оправдывает ожидания: обыграл Фучовича за счёт морально-волевых качеств. Теперь задача — обыграть в четвертьфинале Циципаса. Шансы пройти в полуфинал есть», — сказал Кафельников «Спорт-экспрессу».   

В матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» Рублёв встречался с венгром Мартоном Фучовичем и победил со счётом 6:7, 7:5, 6:4, 7:6.

Ранее сообщалось, что Циципас сыграет с Рублёвым в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

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