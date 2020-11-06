Медведев 9 ноября обойдёт Федерера и станет четвёртой ракеткой мира
Россиянин Даниил Медведев 9 ноября поднимется на четвёртое место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
- Reuters
Таким образом, он обойдёт 20-кратного чемпиона турниров Большого шлема швейцарца Роджера Федерера.
Это произошло после выхода Медведева в полуфинал турнира серии «Мастерс».
Ранее Медведев обыграл Диего Шварцмана и вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже.
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