Определились все участники Итогового турнира АТР

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Аргентинец Диего Шварцман впервые квалифицировался на Итоговый турнир АТР, который пройдёт в Лондоне с 15 по 22 ноября.
Определились все участники Итогового турнира АТР
  • © REUTERS/Gonzalo Fuentes

Шварцман выбыл в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже после проигрыша россиянину Даниилу Медведеву. Его единственный соперник в борьбе за путёвку на Итоговый турнир испанец Пабло Карреньо-Буста также проиграл в 1/4 финала, благодаря чему аргентинец обеспечил себе участие в соревнованиях.

Помимо Шварцмана и Медведева, в Лондоне выступят Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Стефанос Циципас, Александр Зверев и Андрей Рублёв.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже.

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