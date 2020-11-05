Участие Обамы в шоу Леброна Джеймса, урок Нурмагомедова для брата и сериал о Бекхэме: околоспортивные события недели

Журналист и комментатор Денис Казанский извинился за неуместную шутку о главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско, Хабиб Нурмагомедов рассказал, как преподал урок своему двоюродному брату, а Барак Обама снялся в шоу Леброна Джеймса. В английском футболе появился кодекс многообразия, а Netflix снимет сериал о Дэвиде и Виктории Бекхэм. Об околоспортивных событиях недели — в материале RT.

Обама стал гостем ток-шоу Джеймса

Бывший президент США Барак Обама стал гостем ток-шоу форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса The Shop. В программе также принял участие бизнес-партнёр баскетболиста Маверик Картер.

В ходе беседы шла речь и о протестах темнокожих в США. Так, гости программы обсудили бойкот клубом «Милуоки Бакс» матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Орландо Мэджик» из-за инцидента с американцем Джейкобом Блейком, в которого полицейский выстрелил семь раз. В тот момент многие команды были готовы последовать этому примеру, и Леброн Джеймс связался с Обамой, чтобы тот помог выработать дальнейший план действий.

По ходу программы собеседники шутили на разные темы. В какой-то момент из уха Обамы выпал наушник, и Картер заметил, что экс-президент — единственный, кто может конкурировать с Леброном по размеру ушей. На что Обама ответил, что уши Леброна соответствуют его комплекции. При этом о себе политик сказал, что в его случае это не так: уши большие, а сам он весьма худой.

В английском футболе появился кодекс многообразия

Футбольная ассоциация Англии создала Кодекс многообразия руководства организации, основной посыл которого заключается в борьбе с расовым неравенством при назначении сотрудников на управляющие должности и тренерские посты. Его поддержали 19 из 20 клубов Английской премьер-лиги (против выступил лишь «Саутгемптон»), национальная сборная и представители других лиг, в том числе женских.

Согласно некоторым положениям документа, минимум 25% новых назначений на тренерские посты в мужских футбольных клубах должны получать темнокожие, азиаты или лица смешанной расы. Тот же показатель конкретно по старшим тренерским должностям равен 10%. В то же время 50% новых назначений на руководящие должности в женских спортивных командах должны получить женщины. Исполнение положений кодекса носит добровольный характер. При этом клубы обяжут предоставлять полную информацию о новых работниках.

Американскую теннисистку дисквалифицировали из-за китайской мази

Независимый трибунал Международной федерации тенниса (ITF) отстранил 20-летнюю американку Эшли Кратцер от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Срок дисквалификации составит четыре года.

При этом сама спортсменка отвергла обвинения и заявила, что запрещённое вещество (пептид GHRP-6, симулирующий секрецию гормона роста) могло попасть в её организм с китайской мазью от мозолей неизвестного происхождения. Она призналась, что постоянно страдает из-за мозолей на ногах и ни смена обуви, ни лечебные курсы ей не помогли.

В апреле 2019 года Кратцер полетела на турнир в Китай. Там она попросила сотрудников отеля найти ей местного спарринг-партнёра, чтобы потренироваться. Её познакомили с неким Чжаном — местным профессиональным теннисистом, связанным с Китайской федерацией тенниса.

Во время одной из тренировок у спортсменки обострились проблемы с мозолями, и, по её словам, Чжан дал ей баночку с мазью, на которой не было этикетки. Китаец якобы заверил теннисистку, что это обычное антибактериальное средство, популярное среди местных спортсменов.

Кратцер забрала лекарство домой в США и лечилась им несколько месяцев. Позже, когда пришла информация о положительном допинг-тесте, спортсменка начала отправлять в лаборатории препараты и биодобавки, которые использовала, в том числе китайскую мазь. Результаты показали наличие в ней запрещённого вещества GHRP-6.

В итоге специальный трибунал ITF признал Кратцер виновной в нарушении правил и вынес решение о дисквалификации.

Нурмагомедов вспомнил, как преподал урок двоюродному брату

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как проучил своего двоюродного брата за несоблюдение дисциплины. По словам спортсмена, эта история произошла два года назад, когда родственнику было 16 лет. Тот хорошо выступил на соревнованиях в Москве, но очень устал, уснул в аэропорту и проспал своей рейс. Поняв, что самолёт улетел без него, молодой человек позвонил Хабибу. Выяснилось, что новый билет стоит 17 000 рублей. При этом на автобусе можно было добраться за 2000 рублей.

Нурмагомедов согласился перевести своему брату 5000 рублей. Как пояснил боец, 500 рублей из этой суммы предназначались на такси до автостанции, оставшиеся деньги — на питание в пути, который должен был занять полтора дня.

«У меня не было проблем купить ему билет на самолёт. Просто если бы я помог ему, он бы не осознал свою ошибку, не сделал выводы. Ну, уснул и уснул, Хабиб всё равно билет купит. А здесь он почувствует: автобус, жара, толпа людей, толкучка. И он эти полтора дня хорошо запомнит. Человек должен почувствовать, что он сам за свои ошибки отвечает. Нельзя расслабляться, за каждую ошибку в любом возрасте надо отвечать», — резюмировал Нурмагомедов.

Netflix готовит сериал о семье Бекхэм

Стриминговый сервис Netflix снимет сериал о жизни бывшего капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма и его семьи. Стоимость контракта экс-футболиста с американской мультимедийной компанией составила £16 млн.

В сериале будут использованы архивные видео и фотографии семьи Бекхэм, затрагивающие разные периоды карьеры звезды английского футбола. Важное место в проекте займёт история любви Виктории и Дэвида: о ней расскажут сами герои, а также их родственники и друзья.

Как сообщается, родители футболиста сохранили много вещей, связанных с его карьерой: вырезки из газет, командные снимки и школьные записи — всё это покажут в сериале. Также в документальной ленте снимутся бывшие партнёры Бекхэма по сборной Англии, а также по клубам «Манчестер Юнайтед», «Реал» и другим командам.

Проект будет создаваться совместно с продюсерской компанией спортсмена Studio 99, сейчас идут поиски режиссёра. Точные сроки выхода сериала не называются, однако уже известно, что он увидит свет не ранее 2022 года.

Неудачная шутка про голову Тедеско

В московском «Спартаке» обиделись на шутку, прозвучавшую в очередном выпуске программы «Коммент.Шоу», которая была опубликована в YouTube. Скандальную реплику о главном тренере красно-белых Доменико Тедеско и полузащитнике команды Зелимхане Бакаеве озвучил телекомментатор «Матч ТВ» Денис Казанский.

«Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева», — сказал он.

Как пояснил журналисту Василию Конову директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов, в клубе шутку посчитали оскорбительной и пообещали обратиться в редакцию программы и к руководству телеканала «Матч ТВ».

Вскоре в Instagram-аккаунте «Коммент.Шоу» появился пост с извинениями. Представители программы выразили сожаление, что в контексте трагических событий во Франции шутка про Тедеско могла показаться жестокой и неуместной. Они также поспешили заверить в отсутствии намерения оскорбить наставника «Спартака» и пожелали ему здоровья и удачи.

«Когда произносил шутку, сразу понял, что это ужас-ужас. Обычно у нас нет практики вырезать шутки, какими бы жёсткими они не были. Думаю, по моей реакции сразу было понятно, что я воспринимаю конкретно эту — как нечто за гранью добра и зла», — признался Казанский блогеру Ивану Карпову и пояснил, что лишь прочитал на бумаге приготовленный редакторами текст.