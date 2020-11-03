Кормье рассказал, как пошутил над Нурмагомедовым после завершения карьеры

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Дэниел Кормье рассказал, как подшутил над обладателем титула в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым после слов президента организации Даны Уайта о том, что россиянин может передумать завершать карьеру.
Кормье рассказал, как пошутил над Нурмагомедовым после завершения карьеры
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«Единственное, что я сказал Хабибу: брат, у тебя было самое быстрое возвращение с пенсии в истории, всего три дня! Мы не очень вдавались в детали, посмеялись вместе над этим», — рассказал Кормье в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Россиянин объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи, которая состоялась 24 октября на турнире UFC 244. Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках. Президент UFC считает, что россиянин может вернуться в спорт ради 30-й победы подряд.

Ранее Хукер рассказал, почему Гэтжи проиграл Нурмагомедову.

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