Хукер рассказал, почему Гэтжи проиграл Нурмагомедову

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Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в лёгком весе, рассказал, почему Джастин Гэтжи уступил Хабибу Нурмагомедову в главном поединке турнира UFC 254.
Хукер рассказал, почему Гэтжи проиграл Нурмагомедову
  • РИА Новости

«Гэтжи хорошо проявил себя в стойке, но он не владел территорией. Конор Макгрегор, например, контролировал центр октагона и вынуждал Хабиба отступать. Мне кажется, это упущение Гэтжи. Тогда Нурмагомедов искал бы тейкдауна на открытом пространстве, а там он не настолько успешен, как у сетки. Гэтжи реагировал на обманные движения Хабиба, но он был слишком близок к сетке», — высказал мнение Хукер в своём подкасте.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи в бою на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. 

Ранее Нурмагомедов назвал Махачева следующим королём лёгкого веса UFC.

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