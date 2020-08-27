«Мы не можем думать о баскетболе»: что известно о бойкоте команд НБА из-за стрельбы в темнокожего мужчину

Три матча плей-офф НБА были перенесены на неопределённый срок из-за отказа команд выходить на площадку. Сначала от выступления в пятой игре серии первого раунда с «Орландо Мэджик» отказались баскетболисты «Милуоки Бакс», затем их примеру последовали другие коллективы. Причиной бойкота стал инцидент в городе Кеноша, штат Висконсин, в ходе которого полицейские семь раз выстрелили в спину темнокожему мужчине Джейкобу Блейку.

Разговоры о возможном бойкоте матчей плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации появились накануне. Действующие чемпионы НБА «Торонто Рэпторс» и один из лидеров Восточной конференции «Бостон Селтикс» обсуждали возможный отказ от выхода на площадку из-за инцидента, произошедшего в городе Кеноша, штат Висконсин, в ходе которого полицейские семь раз выстрелили в спину темнокожему мужчине Джейкобу Блейку. Изначально об этом сообщил портал The Undefeated, а впоследствии подтвердил главный тренер канадцев Ник Нёрс. Специалист рассказал, что таким образом спортсмены хотели «призвать к действию».

«Думаю, что они (баскетболисты. — RT) именно этого и хотят. Мне кажется, проблемам уделяется достаточно внимания, но конкретных действий не хватает. Из текущей дискуссии я делаю именно такой вывод», — заявил наставник «Рэпторс».

Встреча между «Торонто» и «Бостон Селтикс» должна была состояться 28 августа, в связи с чем у лиги оставалось достаточно времени, чтобы обсудить данный вопрос с командами и прийти к общему знаменателю. Но ситуация начала развиваться гораздо стремительнее, чем многие ожидали. Буквально через несколько часов стало известно, что баскетболисты «Милуоки» отказались выходить на пятую игру серии с «Орландо» и остались в раздевалке, хотя их соперники уже активно разминались на паркете.

Впоследствии было опубликовано официальное заявление от имени игроков «Милуоки», в котором те объяснили свои действия. В частности, они напомнили о волне протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая.

«В течение последних четырёх месяцев стала очевидна расовая несправедливость, с которой сталкиваются наши афроамериканские общины. Граждане по всей стране использовали свой голос и площадки, чтобы выступить против этих злодеяний. Несколько дней назад мы видели ужасное видео из нашего домашнего штата Висконсин, на котором в городе Кеноша Джейкобу Блейку семь раз выстрелили в спину, а также открыли огонь по протестующим. Несмотря на всеобщие призывы к переменам, никаких действий не последовало, поэтому сегодня мы не можем думать о баскетболе», — говорится в заявлении.

Баскетболисты «Милуоки» потребовали справедливости для Блейка, а также привлечения к ответственности офицеров полиции, открывших по нему огонь.

«Необходимо, чтобы законодательное собрание штата Висконсин вновь собралось после нескольких месяцев бездействия и приняло реальные меры для решения вопросов подотчётности полиции, жестокости (с их стороны. — RT) и реформы уголовного правосудия», — поясняется в заявлении.

В течение нескольких часов стало известно, что другие команды поддержали «Милуоки» и решили бойкотировать пятые матчи серий плей-офф. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс», «Портленд Трэйл Блейзерс», «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер» в знак солидарности не вышли на паркет. Таким образом, все встречи очередного игрового дня были отложены.

Впоследствии к бойкоту присоединились представители других видов спорта. В Главной лиге бейсбола (MLB) были перенесены четыре встречи, а в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) — все запланированные на этот день игры. Почти все матчи были отсрочены и в Главной лиге футбола (MLS), а исключением стало лишь противостояние «Орландо Сити» и «Нэшвилла» ещё до начала событий.

Также на сутки были перенесены матчи теннисного турнира в Нью-Йорке. Наоми Осака должна была сыграть с Элисе Мертенс в полуфинале соревнований, но отказалась выходить на корт в знак протеста против геноцида темнокожего населения. Впоследствии ATP, WTA и Федерация тенниса США приняли совместное решение отложить проведение встреч.

Также акцию поддержал двукратный чемпион НБА, а ныне телеведущий Кенни Смит. Известный в прошлом атлет заявил, что в этот момент должен быть солидарен с коллегами, и покинул студию TNT. Своих подопечных поддержали и руководители клубов, заявившие, что понимают их позицию.

«Я с нетерпением ждала, что сегодня мы вернёмся на площадку, и надеялась, что мы закроем серию. Однако я поддерживаю наших игроков сегодня и буду поддерживать их всегда. После 400 лет жестокости, расизма и несправедливости нам всем необходимо сказать: «Хватит!» — написала в Twitter президент «Лейкерс» Джинни Басс.

В подобном ключе выступило и руководство «Милуоки». В клубе признались, что не знали об инициативе баскетболистов заранее, но всё равно выразили солидарность с ними.

«Мы полностью поддерживаем наших игроков и их решение... Единственный способ что-то изменить — это пролить свет на расовую несправедливость, происходящую вокруг. Наши атлеты это сделали, и мы продолжаем поддерживать их и требуем обеспечения подотчётности (полиции. — RT) и перемен», — приводит ESPN заявление боссов «Милуоки Бакс».

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Как стало известно, спустя некоторое время игроки команд — участниц плей-офф провели собрание, на котором обсудили дальнейшие действия. По сообщениям ряда инсайдеров, общение проходило в довольно напряжённой атмосфере и завершилась «неприятно», а также без какой-либо определённости относительно будущего.

Как отмечается, в процессе обсуждения «Лейкерс» и «Клипперс» призвали другие клубы бойкотировать розыгрыш Кубка Ларри О’Брайена, но не получили поддержки. При этом одним из самых активных участников мероприятия был Леброн Джеймс. Он призывал руководителей организаций быть «более вовлечёнными в ситуацию».

Ещё до встречи с коллегами Джеймс довольно активно выражал свою позицию. Трёхкратный чемпион НБА опубликовал сообщение на своей официальной странице в Twitter, которое многие расценили как обращение к президенту США Дональду Трампу. В нём спортсмен в грубой форме потребовал перемен.

На данный момент неизвестно, состоятся ли матчи плей-офф НБА, запланированные на 27 августа. При этом сообщается, что в четверг состоится заседание совета управляющих ассоциации, на котором будет рассмотрен данный инцидент.