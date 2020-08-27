MLS отменила пять матчей чемпионата из-за протестов против расизма

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Североамериканская Высшая лига футбола (MLS) объявила о переносе пяти матчей, которые должны были пройти в ночь на 27 августа, из-за протестов против расизма.
MLS отменила пять матчей чемпионата из-за протестов против расизма
  • Reuters
  • © Kirby Lee-USA TODAY Sports

Об этом сообщает пресс-служба MLS.

«Вся футбольная семья Высшей лиги опечалена и напугана бессмысленным расстрелом Джейкоба Блейка в Кеноше. Мы продолжаем стоять вместе с темнокожим сообществом, включая наших игроков и сотрудников, и разделяем их боль, гнев и разочарование», — говорится в заявлении лиги.

В городе Кеноша, штат Висконсин, полицейские открыли огонь по афроамериканцу Джейкобу Блейку. Инцидент с его участием произошёл 22 августа. Сотрудники правопорядка несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шёл к машине после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Ранее руководство «Милуоки Бакс» поддержало решение игроков бойкотировать матч плей-офф НБА.

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