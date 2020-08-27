Руководство «Милуоки» поддержало решение игроков бойкотировать матч плей-офф НБА

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Старший вице-президент «Милуоки Бакс» Алекс Лэсри отреагировал на решение игроков своей команды бойкотировать пятый матч серии первого раунда плей-офф с «Орландо Мэджик».
Руководство «Милуоки» поддержало решение игроков бойкотировать матч плей-офф НБА
  • Reuters
  • © Ashley Landis/Pool Photo-USA TODAY Sports

«Некоторые вещи больше чем баскетбол. Позиция, занятая сегодня игроками и нашей организацией, показывает то, что мы устали. Хватит — значит хватит. Должны произойти перемены. Я очень горжусь нашими парнями, и мы на 100% поддерживаем наших игроков, готовых помогать и вносить реальные изменения», — написал функционер в Twitter.

Игроки решили бойкотировать матч в ответ на действия полицейских в городе Кеноша, штат Висконсин, которые открыли огонь по афроамериканцу Джейкобу Блейку. Инцидент с его участием произошёл 22 августа. Сотрудники правопорядка несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шёл к машине. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что игроки НБА проведут встречу относительно дальшейших шагов по бойкоту плей-офф.

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