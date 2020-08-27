Источник: игроки НБА проведут встречу относительно дальнейших шагов по бойкоту матчей плей-офф

Игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проведут встречу, на которой намерены определиться с дальнейшими шагами относительно бойкота матчей, связанного с протестом против действий полиции в отношении темнокожего населения.

Об этом сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в Twitter. Встреча запланирована на 20:00 по местному времени.

В настоящее время 13 команд НБА находятся в закрытом кампусе в Орландо для доигровки сезона. 26 августа баскетболисты «Милуоки Бакс» отказались выйти на матч плей-офф с «Орландо Мэджик» из-за того, что в штате Висконсин полиция выстрелила в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Впоследствии к игрокам «Милуоки» присоединились и другие баскетболисты. НБА перенесла все матчи игрового дня на неопределённый срок.

Ранее НБА объявила о переносе матчей из-за бойкота игроков.