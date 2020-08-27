Источник: игроки НБА проведут встречу относительно дальнейших шагов по бойкоту матчей плей-офф
- Reuters
- © Kevin C. Cox/Pool Photo-USA TODAY Sports
Об этом сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в Twitter. Встреча запланирована на 20:00 по местному времени.
В настоящее время 13 команд НБА находятся в закрытом кампусе в Орландо для доигровки сезона. 26 августа баскетболисты «Милуоки Бакс» отказались выйти на матч плей-офф с «Орландо Мэджик» из-за того, что в штате Висконсин полиция выстрелила в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Впоследствии к игрокам «Милуоки» присоединились и другие баскетболисты. НБА перенесла все матчи игрового дня на неопределённый срок.
Ранее НБА объявила о переносе матчей из-за бойкота игроков.